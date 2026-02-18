Bronca en Gijón ante Adif por su plan de vallar las vías del tren en la zona oeste e impedir el cruce de vecinos: "Es una burla"

La intención de Adif de cerrar el tramo de las vías al Puerto a su paso por El Lauredal, lo que implicará bloquear los pasos “domésticos” que los vecinos usan para llegar a La Calzada, tiene en frente al Principado, al Ayuntamiento y a los residentes. El anuncio de esta licitación, valorada en más de 800.000 euros, no incluye por ahora la creación de nuevos pasos habilitados y, según los vecinos, implicaría “rodeos de diez minutos” para poder cruzar a La Calzada y, por ejemplo, coger un autobús. “Es una auténtica chapuza”, reprocha Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local. El Principado, por su parte, a través del consejero Alejandro Calvo, insta a Adif a “habilitar pasos seguros y accesibles para peatones y ciclistas y reducir los efectos de aislamiento entre barrios”.

En los pliegos de esta obra Adif aduce a una cuestión de “seguridad” en la zona y la necesidad de ampliarla “frente a los actos de intrusión que se vienen cometiendo desde hace algunos años, los cuales han provocado diversos accidentes por arrollamiento”. Estas intrusiones son hoy tres senderos austeros, creados por el ir y venir de los vecinos entre la vegetación, similares al camino de tierra que atraviesa el Solarón en su parte elevada. Estos pasos están en el entorno de la calle Manuel Hevia Carriles, en El Lauredal, y permiten llegar hasta Camino de Rubín, en La Calzada, en tres zancadas.

Xurde Lains, de la plataforma vecinal de El Lauredal, señala desde Hevia Carriles hacia el frente y echa cuentas: “Para llegar hasta allí y coger el autobús, yendo hasta el paso habilitado, tardaríamos más de diez minutos”. Carlos Arias, líder vecinal de La Calzada, añade: “Y esos pasos habilitados tampoco están bien. El que tendríamos que coger ahora no tiene ni aceras”. “Quieren hacer una trinchera”, se lamenta Amador Méndez, vecino que usa con frecuencia estos pasos improvisados por los residentes.

Una "salida natural" por unas vías poco frecuentadas

Los vecinos no comparten que estos cruces de vías impliquen un gran problema de seguridad. “Esta vía es la salida natural de muchas familias y se cuentan con los dedos de una mano los trenes que pasan al día. Y cuando lo hacen pasan despacio y suenan las sirenas”, razona Lains, que explica que en su día se habló de crear más pasos a nivel o pasarelas para salvar las vías. Cerrarlas con vallas sin habilitar antes esos cruces, reprocha, “aislará al barrio”. Y añade que, junto a la idoneidad de cruzar las vías en este tramo de Hevia Carriles para coger el autobús, estos pasos comunican también con el colegio Miguel de Cervantes “en línea recta”.

Arias, de hecho, pide que el dinero presupuestado en este cierre se destine a la creación de nuevas comunicaciones. “Deberían mejorar los accesos entre los dos barrios. Ese dinero se debería invertir en accesos dignos y seguros y en adecentar la zona. Lo de la valla es un sinsentido, no me parece apropiado”, asegura. También él señala que “la frecuencia de trenes es muy escasa” y que por eso los vecinos cruzan a diario sin problemas. "Pretender crear aquí una especie de muro de Berlín... Eso no se le ocurre a nadie", reprocha.

"Excusas y parches"

Desde el Ayuntamiento, el tono crítico se eleva. “El desprecio del Ministerio y el PSOE a Gijón alcanza ya límites insospechados. Mientras el Ayuntamiento exprime sus competencias y su presupuesto para transformar la ciudad y mejorar la vida de los gijoneses, desde el resto de administraciones solo nos encontramos excusas y parches”, reprocha Martínez Salvador, que ve este proyecto de cierre como una “burla” que define también como ejemplo del “maltrato constante” que a su juicio sufre la ciudad desde el Gobierno Central.

El Principado, ya en contacto con Adif

El consejero Alejandro Calvo, por su parte, asegura haberse puesto en contacto con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, para trasladar “una demanda ya planteada en anteriores contactos” y que pasa por realizar una “intervención coherente y a largo plazo” y que debe ir más allá de lo que por ahora se plantea. “El Principado considera imprescindible superar la mera barrera física y acometer una solución estructural que atienda simultáneamente las exigencias logísticas y de seguridad y las prioridades urbanas. En particular, reclama mejoras de la traza a su paso por El Lauredal y su entorno, con el fin de favorecer una auténtica integración urbana del ferrocarril y potenciar su uso público”, señalaban ayer desde la consejería de Calvo.

El Principado admite también que el tejido urbano entre estos dos barrios hoy está “fragmentado” por la infraestructura ferroviaria y que debe volverse más “permeable” con nuevos “pasos seguros y accesibles para peatones y ciclistas”. El Ejecutivo regional ve necesario que el plan incorpore “medidas de integración paisajística” y de reducción del impacto acústico y visual, así como la creación de nuevos espacios públicos a ambos lados. Pide, de paso, que esa actuación “se enmarque en una planificación conjunta entre administraciones”. Estas propuestas, de hecho, Calvo ya las había defendido cuando dio a conocer hace meses la propuesta del Principado para solucionar los accesos al Puerto tras el fiasco del vial de Jove. Para El Lauredal, defendía crear “pasos subterráneos peatonales, zonas verdes y mobiliario público”.