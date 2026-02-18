El Puerto, abierto a estudiar la cesión de la caseta de InfoGijón para la vela

La propuesta que la anterior dirección portuaria había hecho a Cruz Roja del Mar para que abandonara su actual base en el edificio Torreón, construido en la parte exterior del dique de Santa Catalina, para instalarse en la antigua caseta de información turística en el espigón central de Fomento, ha quedado aparcada y ahora el Puerto se muestra abierto a estudiar la posibilidad de ceder ese edificio a la Federación de Vela del Principado de Asturias, cuyo presidente, Rafael Revilla Álvarez, mostró ayer en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA su interés por hacerse con ese edificio para ganar espacio ante la mayor actividad en la Varada de Fomento tras haber logrado una ampliación del espacio en concesión en ese espigón que logró en junio de 2022. La petición de la caseta de InfoGijón se analizará si la Federación la pone formalmente encima de la mesa del Puerto, según explican las fuentes consultadas.

La mayor actividad que va a haber en la varada de Fomento, entre otras cosas por los acuerdos ya de la Federación de Vela con el Grupo Covadonga para su sección de piragüismo y dos de los clubes de vela, el Real Club Astur de Regatas y el Club Albatros, hace que las instalaciones del edificio que ocupa la Federación de Vela se queden pequeñas en cuanto a los servicios necesarios, como los vestuarios. Revilla planteó que se derribe el edificio actual y se construya uno nuevo. Ese edificio en suelo portuario lo tiene en concesión el Ayuntamiento de Gijón hasta 2028, que a su vez cede su uso a la Federación. Desde el Ayuntamiento no respondieron ayer a esta petición de la Federación, que considera que también podría implicarse el Principado en la solución.

La segunda posibilidad para ganar espacio depende exclusivamente del Puerto. Es algo a lo que también aspira la Federación, a hacerse con el edificio de información turística que el Puerto había ofrecido a Cruz Roja en marzo de 2024. La idea, trasladar a ese edificio toda la parte administrativa de la Federación, liberando espacio en el actual edificio federativo para ampliar vestuarios y otras mejoras.

La anterior dirección del Puerto había remitido una carta a Cruz Roja instándole a desalojar el Torreón y ofreciéndole la caseta de InfoGijón, propuesta que no gustaba a la ONG, ante la falta de espacios para el acopio de materiales o el secado de trajes de neopreno. Por el edificio del Torreón se había interesado el primer empresario que intentó promover un hotel de 5 estrellas en la antigua sede del Puerto en el Muelle, pero el proyecto del empresario que se hizo posteriormente con esos terrenos ya no incluye el edificio que hay cerca de la subida al Cerro. Cruz Roja del Mar sigue con su base en el Torreón, buscando ubicaciones alternativas para trasladar su base, todas las cuales implican la realización de obras de adecuación.

En cuanto a la propuesta de hacerse con la caseta de InfoGijón, la Federación de Vela ya la había propuesto al Patronato Deportivo Municipal en febrero de 2024. Su plan era ganar otros 2.100 metros en concesión en Fomento, incluido ese edificio, para crear un centro náutico municipal abierto a clubes e instituciones. Algo que no renuncia a hacer en solitario.