Reparación en curso para el socavón producido durante las labores de limpieza de un trabajador de Emulsa en Moreda

El hundimiento de unas baldosas hace unos días en la calle Foces de Peñas Juntas, en Moreda, durante las labores de limpieza de un trabajador de Emulsa no ha "sorprendido" a los vecinos. "Hace más de un año que llevamos advirtiendo del peligro", manifestaron desde la asociación. El Ayuntamiento ha señalado que la reparación del resultante socavón, cuyo entorno se encuentra acordonado, ya está en curso.

"Menos mal que el operario de Emulsa no sufrió más que un enorme susto", apuntaron desde el colectivo vecinal. El trabajador de la empresa municipal conducía una máquina motorizada cuando el suelo se desplomó bajo sus pies en una vía de uso peatonal. Los hechos generaron gran expectación en la zona.