Turismo confía en abrir este verano el albergue de peregrinos de La Calzada: "Hacía falta este espacio"

El ala dedicada a acciones formativas del edificio de Vicasa, zona que gestionará la Agencia Local de Empleo, comenzará su actividad en julio

"La iniciativa privada marca las pautas", afirma Pumariega sobre la posible llegada a Gijón de un hotel de cinco estrellas

VÍDEO: La Vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, visita los espacios formativos del antiguo edificio de Vicasa

VÍDEO: La Vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, visita los espacios formativos del antiguo edificio de Vicasa

S. G.

Sergio García

La nueva vida del antiguo edificio de Vicasa, en La Calzada, se acerca. Un complejo que se "dividirá" en dos alas. Una de ellas será un albergue que acogerá, mayoritariamente, a peregrinos. "Esperamos que para verano pueda ser una realidad", señaló este miércoles Ángela Pumariega, Vicealcaldesa de Gijón y edil de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, durante su visita al otro ala del edificio, que gestionará la Agencia Local de Empleo y servirá para realizar escuelas taller, talleres de empleo, cursos o formaciones. La idea es que ya a partir de julio pueda haber acciones formativas en dicho bloque, que busca "mejorar la empleabilidad de los gijoneses", indicó la popular.

Sobre el futuro albergue de peregrinos, Ángela Pumariega afirmó que "hacía falta" un espacio de estas características en la ciudad. "El camino de Santiago cada vez tiene más aficionados y en Gijón la mayoría para en el camping de Deva, pero no llegan a entrar en Gijón", explicó la Vicealcaldesa. Las obras, como tal, están finalizadas. Fueron casi dos años de trabajo con una inversión algo superior a los dos millones de euros.

El asunto ahora reside en el amueblado (proceso que ya ha salido a licitación) y en el modelo de gestión del equipamiento. "Tiene que ser un albergue de peregrinos de primera calidad", reivindicó Pumariega, que, no obstante, resaltó que también pueden ofrecerse plazas para albergue juvenil y para uso turístico. La prioridad, eso sí, son los peregrinos.

Respecto a la zona destinada a espacios formativos, esta cuenta con salón de actos y varias aulas de diverso tamaño para los diferentes usos. Habrá asimismo un lugar que actuará como almacén y salas de reuniones. Falta dotar al edificio, por ejemplo, del mobiliario y los equipos informáticos en un equipamiento en el que se impartirán formaciones debidamente homologadas. Beneficiarios de los planes de empleo de pintura y carpintería se encargaron de los remates decorativos. "Nos viene bien para cursos de la Escuela de Segunda Oportunidad", manifestó Carla Álvarez Sanjurjo, directora del área de Empleo, en una visita guiada por Javier Rodríguez, jefe de servicio de Orientación, Formación y Empleo.

"Mejorar la calidad del destino"

También se refirió Ángela Pumariega a la carencia de un hotel de cinco estrellas que tiene Gijón y de la que se hacen eco los redactores del recién presentado Plan Estratégico de Turismo de Gijón, como desveló hace unos días LA NUEVA ESPAÑA. "No se entiende que una ciudad del tamaño de Gijón, un destino cada vez más consolidado a nivel turístico, no tenga un hotel de cinco estrellas", subrayó la popular, que matizó, no obstante, que un complejo de estas características "no depende plenamente del Ayuntamiento". "Hay interés de la iniciativa privada, que es quien marca las pautas", aseveró Pumariega.

En ese sentido, promotores privados trabajan en el proyecto de un hotel de lujo en Cimavilla, en el edificio histórico que fuera sede de la Autoridad Portuaria en la calle Claudio Alvargonzález. La Vicealcaldesa de Gijón recalcó que, en cuanto a la cifra de turistas, la ciudad se encuentra en un nivel "adecuado". El foco, por tanto, está en "mejorar la calidad del destino", sostuvo Ángela Pumariega, que abogó por "formar al tejido empresarial" en el marco de ese objetivo.

