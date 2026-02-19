Fallece el hostelero gijonés Falo González, del restaurante Les Cabañes

El hostelero Rafael Ángel González Suárez, "Falo", falleció el pasado miércoles en el Hospital de Cabueñes a los 71 años de edad. Falo González regentaba desde que tenía 24 años el restaurante Les Cabañes, en la subida a la Campa Torres. Aún seguía en la brecha después de 47 años, llevando el restaurante junto a su hijo, Rafael González Fernández. Vivía en la casa que la familia tiene junto al restaurante.

Su fallecimiento resultó inesperado para el vecindario, donde este hostelero, que durante un tiempo también formó parte activa de la asociación vecinal de Jove, era muy querido. Un problema intestinal lo llevó a ingresar el sábado en el hospital de Jove, de donde lo derivaron al de Cabueñes. Las complicaciones produjeron el fatal desenlace.

Nacido en Villoria (Laviana), se trasladó a Gijón con su familia cuando tenía tres años. Tras haber estudiado en el colegio de El Muselín y posteriormente música, inició su andadura laboral como electricista en un taller. Con 24 años pasó a ayudar en el restaurante que habían fundado sus padres, Manuel González y Mikaela Suárez. Desde entonces, allí seguía. También fue en su día candidato a presidir la asociación de Hostelería Gijón, asociación de la que formó parte de su directiva.

Rafael González Suárez. / Lne

Con el al frente el restaurante fue creciendo, convirtiéndose en un referente para la celebración de eventos en la zona oeste de Gijón, entre ellas las celebraciones de asociaciones vecinales.

Funeral en Santa Cruz de Jove

A su labor como hostelero, unía su pasión por el mundo ecuestre. En una finca de la zona se dedicaba desde hace años a la cría de caballos de pura raza española.

Falo González deja su pareja, dos hijos, dos nietas y un bisnieto. Sus restos mortales están siendo velados en el tanatorio de El Lauredal, donde numerosas personas están acudiendo hoy a arropar a la familia. El funeral por su eterno descanso tendrá lugar mañana viernes, a las doce del mediodía, en la iglesia parroquial de Santa Cruz de Jove, tras lo que recibirá sepultura en el cementerio de San Antonio Abad, en Laviana.