Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

Fallece el hostelero gijonés Falo González, del restaurante Les Cabañes

Llevaba 47 años al frente del restaurante que fundaron sus padres en la subida a la Campa Torres

El restaurante, y en el círculo, Rafael González

El restaurante, y en el círculo, Rafael González / LNE

Manuel Castro

Gijón

El hostelero Rafael Ángel González Suárez, "Falo", falleció el pasado miércoles en el Hospital de Cabueñes a los 71 años de edad. Falo González regentaba desde que tenía 24 años el restaurante Les Cabañes, en la subida a la Campa Torres. Aún seguía en la brecha después de 47 años, llevando el restaurante junto a su hijo, Rafael González Fernández. Vivía en la casa que la familia tiene junto al restaurante.

Su fallecimiento resultó inesperado para el vecindario, donde este hostelero, que durante un tiempo también formó parte activa de la asociación vecinal de Jove, era muy querido. Un problema intestinal lo llevó a ingresar el sábado en el hospital de Jove, de donde lo derivaron al de Cabueñes. Las complicaciones produjeron el fatal desenlace.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Nacido en Villoria (Laviana), se trasladó a Gijón con su familia cuando tenía tres años. Tras haber estudiado en el colegio de El Muselín y posteriormente música, inició su andadura laboral como electricista en un taller. Con 24 años pasó a ayudar en el restaurante que habían fundado sus padres, Manuel González y Mikaela Suárez. Desde entonces, allí seguía. También fue en su día candidato a presidir la asociación de Hostelería Gijón, asociación de la que formó parte de su directiva.

Rafael González Suárez.

Rafael González Suárez. / Lne

Con el al frente el restaurante fue creciendo, convirtiéndose en un referente para la celebración de eventos en la zona oeste de Gijón, entre ellas las celebraciones de asociaciones vecinales.

Funeral en Santa Cruz de Jove

A su labor como hostelero, unía su pasión por el mundo ecuestre. En una finca de la zona se dedicaba desde hace años a la cría de caballos de pura raza española.

Noticias relacionadas y más

Falo González deja su pareja, dos hijos, dos nietas y un bisnieto. Sus restos mortales están siendo velados en el tanatorio de El Lauredal, donde numerosas personas están acudiendo hoy a arropar a la familia. El funeral por su eterno descanso tendrá lugar mañana viernes, a las doce del mediodía, en la iglesia parroquial de Santa Cruz de Jove, tras lo que recibirá sepultura en el cementerio de San Antonio Abad, en Laviana.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
  2. Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
  3. Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
  4. Horario, recorrido, participantes... el gran desfile de Carnaval de Gijón mira al cielo ante la amenaza de lluvia
  5. Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
  6. Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía
  7. El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
  8. El carnaval de Gijón ya tiene a sus ganadores y corona a 'Xaréu n'el ñeru' como mejor charanga: 'Es una emoción increíble

Fallece el hostelero gijonés Falo González, del restaurante Les Cabañes

Fallece el hostelero gijonés Falo González, del restaurante Les Cabañes

Colas en los autobuses urbanos de Gijón, que registró el mejor arranque del año de su historia: tuvo más viajeros que la población total de Asturias

Colas en los autobuses urbanos de Gijón, que registró el mejor arranque del año de su historia: tuvo más viajeros que la población total de Asturias

Reparación en curso para el socavón producido durante las labores de limpieza de un trabajador de Emulsa en Moreda

Reparación en curso para el socavón producido durante las labores de limpieza de un trabajador de Emulsa en Moreda

Pumariega reivindica el futuro albergue de peregrinos de La Calzada: "Hacía falta este espacio"

Bronca en Gijón ante Adif por su plan de vallar las vías del tren en la zona oeste e impedir el cruce de vecinos: "Es una burla"

Bronca en Gijón ante Adif por su plan de vallar las vías del tren en la zona oeste e impedir el cruce de vecinos: "Es una burla"

Amplio operativo para llevar un buque portacontenedores al Puerto de Gijón en medio de la nueva borrasca que pone en alerta a Asturias

Amplio operativo para llevar un buque portacontenedores al Puerto de Gijón en medio de la nueva borrasca que pone en alerta a Asturias

El Acuario de Gijón y Mar de Niebla estrechan lazos para potenciar las colaboración educativa para niños y jóvenes

El Acuario de Gijón y Mar de Niebla estrechan lazos para potenciar las colaboración educativa para niños y jóvenes

El Puerto, abierto a estudiar la cesión de la caseta de InfoGijón para la vela

Tracking Pixel Contents