Carmen López, campeona mundial de surf adaptado, comparte su historia en el Club Santa Olaya

La primera instructora con discapacidad visual de Europa de perros de asistencia ofreció una inspiradora charla

Por la izquierda, Gonzalo González Méndez, Carmen López, Lorena Fanjul y Estefanía Fanjul, antes de la charla.

S. G.

El Club Natación Santa Olaya acogió este viernes una especial e inspiradora charla, la protagonizada por Carmen López, campeona del mundo de surf adaptado y ganadora en 2025 del Campeonato de España de este deporte. También es la primera instructora con discapacidad visual de Europa de perros de asistencia.

La deportista compartió su historia de vida, retos y logros en el salón de actos del Santa Olaya. La actividad se realizaba en colaboración con la asociación "Sin Límites". "Es una oportunidad única para escuchar de primera mano un testimonio que emociona, motiva y transforma", reivindicaron desde el club.

