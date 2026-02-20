Emotivo último adiós en Gijón al hostelero Falo González, propietario de Les Cabañes

La parroquia de Santa Cruz de Jove se llenó este mediodía con motivo del funeral del hostelero Rafael Ángel González Suárez, "Falo", quien falleció este miércoles en el Hospital de Cabueñes a los 71 años. Familiares y amigos de González Suárez se reunieron en un emotivo y multitudinario último adiós a quien había regentado el restaurante Les Cabañes desde que tenía 24 años.

La misa la ofició el párroco de Jove, Eduardo Zulaiba, quien durante el funeral se mostró emocionado al recordar lo que había representado Falo González para la zona de la subida a la Campa Torres, donde se ubica Les Cabañes, y para el resto de la ciudad.

Falo González, natural de Villoria (Laviana), seguía trabajando en el restaurante junto a su hijo, Rafael González Fernández, y vivía en la casa que la familia tiene junto al restaurante. Fue un problema intestinal lo que conllevó que tuvieran que ingresarle el sábado en el Hospital de Jove, del que fue derivado al de Cabueñes. Las complicaciones produjeron el fatal desenlace y su fallecimiento resultó inesperado para los vecinos.

Más allá de sus labores como hostelero, Falo González formó parte de la primera directiva de la Asociación de Vecinos Santa Cruz de Jove, de la que fue uno de sus fundadores, en 1980.

Falo González, que recibirá sepultura en el cementerio de San Antonio Abad, en Laviana, deja pareja, dos hijos, dos nietas y un bisnieto.