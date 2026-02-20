Roqueñí respalda el apoyo del Puerto de Gijón al deporte y la seguridad durante su visita al proyecto "Swimsafe" en el Club Santa Olaya

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, resaltó el apoyo del Puerto al deporte y a la seguridad en el agua de los niños, en la visita que hizo este viernes al Club Natación Santa Olaya, donde se está desarrollando el proyecto "Swimsafe", uno de cuyos patrocinadores es El Musel. En el proyecto participan más de mil niños de 32 colegios de Gijón y Carreño.

Se trata de un proyecto que está "en línea con esa idea de que la Autoridad Portuaria tiene que llevarse bien con sus vecinos y, además, participar en la vida de la ciudad, pues hemos querido apoyar una iniciativa del Club Natación Santa Olaya que va dirigida a un aspecto clave para un puerto como es la seguridad, y en este caso la seguridad de los más pequeños" y que permite disfratar del mar pero conociendo los riesgos del Cantábrico "que es un mar bravo, que hay que respetar siempre", señaló Roqueñí.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón añadió que "el deporte es una de las cuestiones que estamos valorando dentro de nuestras actividades más sociales y con el Club siempre estamos muy cerca en la proximidad física y en sus proyectos y hemos querido apoyarles en este proyecto".

Su anfitrión, Gonzalo González Méndez, presidente del Club Natación Santa Olaya, explicó que esta es la tercera edición del "Swimsafe", apuntando que para próximos cursos se abrirá el proyecto a más concejos.

El "Swimsafe" incluye sesiones formativas para los niños en el interior de sus colegios, en el patio o gimnasio del mismo y en la piscina del Santa Olaya. Comenzaron a pasar por la misma los primeros colegios el 31 de octubre y el último lo hará el 10 de abril. Los alumnos del colegio con los que coincidió la visita de Roqueñí de este viernes son los del Colegio Público Jovellanos, de Gijón.

Monitores dando explicaciones a niños participando en el proyecto. / Ángel González

Tras la formación que reciben los niños, de ocho años, pasan a denominarse en el "Swimsafe" "guardianes del agua". Lo que aprenden no queda sólo en ellos, sino que "se trata de dar seguridad a los niños, que luego lo trasladan a sus familias y a todo su entorno. Pasan a ser 'guardianes del agua', que es su denominación, que para ellos es un orgullo y para nosotros más, y hacen partícipes a todo su entorno de esa seguridad", sabiendo que hay que estar pendientes de si en una zona hay corrientes marinas, si la marea es la adecuada o no para el baño, los colores de las banderas de Salvamento, "y eso, haciendo esta serie de actividades con juegos, participa toda la familia, porque hay una serie de tareas que tienen que hacerlas en común y en el colegio", explica Gonzalo Médez.

En primavera, los participantes en el "Swimsafe" serán convocados para acudir a la playa de El Arbeyal con "Swimi", personaje que siempre ameniza este evento que supone el colofón del programa coordinado por Javier Costa.

Ampliación del Club

Por otra parte, Gonzalo González Méndez recordó que el proyecto básico de la ampliación del Club Natación Santa Olaya se presentará en la asamblea de socios del próximo día 27. "Los que tienen que ser partícipes de esa ampliación son los socios y los que tienen que decidir son los socios" antes de presentar el proyecto en Urbanismo, señaló el presidente, quien añadió que "no haría falta siquiera que pasara por asamblea, pero nosotros somos de que todo pase por asamblea".