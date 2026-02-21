Un farmacéutico de Gijón ayuda a atrapar a la carrera a un ladrón

Un farmacéutico de Gijón ayudó esta semana a atrapar a un hombre que acababa de salir de su negocio con varios artículos sin haberlos pagado. Eran productos infantiles. El varón entró con una bolsa de plástico, metió en ella varios artículos y trató de marcharse caminando, primero tranquilo, y luego a la carrera cuando una de las empleadas se percató de lo que estaba ocurriendo.

Sin embargo, el farmacéutico del negocio, que practica carrera de fondo, salió tras él pocos segundos después y llamó a la Policía, coincidiendo además en ese momento que pasaba por la zona una patrulla de la Nacional mientras el propio farmacéutico aún le seguía la pista al varón.

El ladrón acabó detenido y el farmacéutico pudo recuperar los objetos sustraídos. Sus cámaras de seguridad recogieron con claridad el rostro del varón, que aparece en las grabaciones mirando de reojo hacia el mostrador como tratando de pasar desapercibido. Intentó también ser rápido en la sustracción y mantener su bolsa con los objetos fuera de la vista de la empleada, pero no lo logró. Fue capturado en el entorno de Gran Capitán.