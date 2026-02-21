Las imágenes de la cámara de seguridad de una farmacia de Gijón que muestran a un hombre echando a correr tras robar
El varón entró con una bolsa de plástico, metió en ella varios artículos y trató de marcharse con ellos
Un farmacéutico de Gijón ayudó esta semana a atrapar a un hombre que acababa de salir de su negocio con varios artículos sin haberlos pagado. Pero pocas veces tenemos la oportunidad de ver cómo ocurrieron los hechos. En este caso, tenemos el vídeo de la cámara de seguridad donde se puede ver cómo el hombre echa a correr tras llevarse su botín.
El varón entró con una bolsa de plástico, metió en ella varios artículos infantiles y trató de marcharse caminando, primero tranquilo, y luego a la carrera cuando una de las empleadas se percató de lo que estaba ocurriendo.
No contaba el hombre con que el farmacéutico del negocio practicase carrera de fondo. Así que salió tras él pocos segundos después y llamó a la Policía, coincidiendo además en ese momento que pasaba por la zona una patrulla de la Nacional mientras el propio farmacéutico aún le seguía la pista al varón.
Cámaras de seguridad
El ladrón acabó detenido y el farmacéutico pudo recuperar los objetos sustraídos. Sus cámaras de seguridad recogieron con claridad el rostro del varón, que aparece en las grabaciones mirando de reojo hacia el mostrador como tratando de pasar desapercibido.
Fue capturado en el entorno de Gran Capitán.
