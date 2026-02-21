Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tráfico en GijónITV en AsturiasDesfile Carnaval OviedoPensiónGuardia Civil
instagramlinkedin

Las imágenes de la cámara de seguridad de una farmacia de Gijón que muestran a un hombre echando a correr tras robar

El varón entró con una bolsa de plástico, metió en ella varios artículos y trató de marcharse con ellos

VÍDEO: Un hombre roba en una farmacia de Gijón a plena luz del día

VÍDEO: Un hombre roba en una farmacia de Gijón a plena luz del día

LNE

Sandra F. Lombardía

Un farmacéutico de Gijón ayudó esta semana a atrapar a un hombre que acababa de salir de su negocio con varios artículos sin haberlos pagado. Pero pocas veces tenemos la oportunidad de ver cómo ocurrieron los hechos. En este caso, tenemos el vídeo de la cámara de seguridad donde se puede ver cómo el hombre echa a correr tras llevarse su botín.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

El varón entró con una bolsa de plástico, metió en ella varios artículos infantiles y trató de marcharse caminando, primero tranquilo, y luego a la carrera cuando una de las empleadas se percató de lo que estaba ocurriendo.

No contaba el hombre con que el farmacéutico del negocio practicase carrera de fondo. Así que salió tras él pocos segundos después y llamó a la Policía, coincidiendo además en ese momento que pasaba por la zona una patrulla de la Nacional mientras el propio farmacéutico aún le seguía la pista al varón.

Cámaras de seguridad

El ladrón acabó detenido y el farmacéutico pudo recuperar los objetos sustraídos. Sus cámaras de seguridad recogieron con claridad el rostro del varón, que aparece en las grabaciones mirando de reojo hacia el mostrador como tratando de pasar desapercibido.

Noticias relacionadas y más

Fue capturado en el entorno de Gran Capitán.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
  2. Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
  3. Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
  4. Horario, recorrido, participantes... el gran desfile de Carnaval de Gijón mira al cielo ante la amenaza de lluvia
  5. Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
  6. Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía
  7. Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
  8. Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los 'therian', la última moda viral juvenil que llega a Gijón

Las imágenes de la cámara de seguridad de una farmacia de Gijón que muestran a un hombre echando a correr tras robar

Un farmacéutico de Gijón ayuda a atrapar a la carrera a un ladrón

Carmen López, campeona mundial de surf adaptado, comparte su historia en el Club Santa Olaya

Carmen López, campeona mundial de surf adaptado, comparte su historia en el Club Santa Olaya

Emotivo último adiós en Gijón al hostelero Falo González, propietario de Les Cabañes

Emotivo último adiós en Gijón al hostelero Falo González, propietario de Les Cabañes

Roqueñí respalda el apoyo del Puerto de Gijón al deporte y la seguridad durante su visita al proyecto "Swimsafe" en el Club Santa Olaya

Roqueñí respalda el apoyo del Puerto de Gijón al deporte y la seguridad durante su visita al proyecto "Swimsafe" en el Club Santa Olaya

Fallece el hostelero gijonés Falo González, del restaurante Les Cabañes

Fallece el hostelero gijonés Falo González, del restaurante Les Cabañes

Colas en los autobuses urbanos de Gijón, que registró el mejor arranque del año de su historia: tuvo más viajeros que la población total de Asturias

Colas en los autobuses urbanos de Gijón, que registró el mejor arranque del año de su historia: tuvo más viajeros que la población total de Asturias

Reparación en curso para el socavón producido durante las labores de limpieza de un trabajador de Emulsa en Moreda

Reparación en curso para el socavón producido durante las labores de limpieza de un trabajador de Emulsa en Moreda
Tracking Pixel Contents