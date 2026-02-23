El Ayuntamiento de Gijón denegará la licencia para construir dos parques de baterías de Iberdrola en el polígono de Lloreda

El concejal de Urbanismo, y portavoz del grupo municipal de Foro Asturias, anunció este lunes que el Ayuntamiento de Gijón va a denegar la licencia para construir parques de baterías proyectados en el polígono industrial de Lloreda. Allí Iberdrola ha tramitado la construcción de dos parques, al menos uno de los cuales ya completó el procedimiento ambiental. El edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, explicó que los requisitos impuestos por el Principado al proyecto para su autorización ambiental son incompatibles con las condiciones del Plan Especial de Lloreda para que se instale en el mismo una actividad industrial.

Participantes en el coloquio que se celebró esta tarde en la sede de la federación vecinal de Gijón. / Lne

Martínez Salvador hizo este anuncio durante un encuentro en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV) al que acudieron representantes de todos los grupos municipales salvo Vox, junto a representantes vecinales de la zona urbana y de la rural para analizar las reclamaciones del colectivo vecinal para exigir limitaciones a los emplazamientos en los que se pueden instalar baterías.

En el caso del polígono de Lloreda el gobierno local ha encontrado un argumento jurídico consistente para frenar los parques de baterías, argumentos que no acaba de encontrar para otros emplazamientos de Gijón.

La clave es el Plan Especial del Polígono de Lloreda, que establece limitaciones a las actividades industriales que se pueden implantar en el mismo, señalando que no pueden ser molestas, insalubres, nocivas o peligrosas o que, de serlo "admitan medidas correctoras sencillas y de lo que se ve del resultado del informe ambiental del proyecto, es lo contrario" en este caso, señala Martínez Salvador, por lo que "tenemos toda la argumentación para no conceder la licencia para el parque de baterías en el polígono de Lloreda".

Medidas correctoras

Martínez Salvador enumeró que entre las medidas impuestas por el Principado en el trámite ambiental se alude a medidas correcotras "muy importantes" para el aislamiento acústico, campos electromagnéticos, infiltraciones de componentes contaminantes y un plan de autoprotección con especial hincapié en las medidas antiincendios, y además señala que el proyecto se tramitará conforme al reglamento de instalaciones técnicas de alta tensión. "Y, a mayores, es una actividad que no está contemplada en el Plan Especial del polígono de Lloreda ni tampoco en el PGO", señaló el edil.

El edil de urbanismo señaló que si ante propuestas llevadas al pleno por los grupos municipales de izquierdas para poner restricciones a los parques de baterías han votado en contra es "porque no veíamos clara la forma, no porque no compartamos el que no queramos que haya parques de baterías al lado de viviendas", tal como insistieron ayer en reclamar los representantes vecinales. "Eso requiere una tramitación jurídica que, a día de hoy, los técnicos municipales y asesores jurídicos no hemos encontrado: no permitir la ubiación de baterías a equis metros de viviendas, jurídicamente no es sostenible", indicó Matínez Salvador.

En el caso del polígono de Lloreda sí "hemos visto una fórmula que nos va a permitir que no exista ningún parque de baterías y lo podemos hacer sin hacer ninguna modificación" del planeamiento urbanístico, abundó.