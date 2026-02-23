Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cáritas abre mañana su tercera tienda textil en Gijón: está en La Calzada y servirá para crear tres empleos

El proyecto Koopera se extiende en la ciudad tras el éxito obtenido en los locales de las calles Uría y Langreo

Nico Martínez

Nico Martínez

Tras el éxito obtenido en los locales de las calles Uría y Langreo, Cáritas y la Red Social Koopera abrirán mañana su tercera tienda textil en Gijón. El establecimiento está ubicado a escasos metros del Ateneo de La Calzada, en la avenida Argentina, una de las vías del barrio con mayor actividad comercial y un tránsito de personas prácticamente incesante. "Es una zona muy activa y notamos que la gente está deseando poder entrar", comentó este mediodía Aida Rodríguez, la encargada de esta tienda, mientras terminaba de preparar el interior del local junto a sus compañeros.

Esta nueva tienda de Cáritas y Koopera en Gijón servirá para crear tres puestos de trabajo. Con ello, este proyecto común logrará alcanzar un total de 50 empleados entre los establecimientos de Gijón, Oviedo y Avilés, así como el almacén con el que cuentan en Lugones. "Más del 50% de la plantilla son personas que se encuentran en riesgo de exclusión social", remarcó Rodríguez.

En la tienda de la avenida Argentina que empezaron a preparar a finales de verano habrá alrededor de 2.500 prendas de segunda mano en perfecto estado y a precios asequibles, con el objetivo de fomentar una alternativa de consumo y favorecer la economía circular.

Un total de 50 trabajadores en el proyecto

El precio medio de las prendas que ya están colocadas en el interior del local apenas supera los 4 euros. El proyecto de Cáritas y Koopera nació en 2014.

El horario de esta tercera tienda será de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas de lunes a viernes, y de 10.30 a 14.00 horas los sábados.

