Gijón completa su paseo de Naval con nuevos bancos de granito
Las labores de instalación, ya en marcha, culminarán en cuestión de días
Operarios trabajan desde esta mañana en el paseo de Naval Azul para completar uno los últimos remates que quedaban pendientes en el entorno: la colocación de bancos. Se instalarán en estos próximos días un total de 120 asientos de granito, adquiridos mediante concurso público. Tal y como publicaba hoy LA NUEVA ESPAÑA, se ha reservado parte del aparcamiento junto al paseo, en su lateral colindante con Travesía del Mar, para facilitar las labores de descarga. Se ha completado también la fabricación de los tramos de barandilla que faltan en el espacio y se colocarán también próximamente.
La compra del mobiliario se tramitó mediante una licitación pública valorada en 58.000 euros para adquirir 120 unidades de bancos de granito y las correspondientes losas del mismo material que les dará asiento. Se hizo así con la previsión de que el actual aspecto de Naval, pese a ser una adecuación provisional mientras avanza el desarrollo del plan especial del ámbito, incorporará en su futura configuración como parque empresarial zonas de estancia, y se pretende que al menos parte del mobiliario y las luminarias puedan ser utilizadas también con la adecuación definitiva.
La adjudicataria de este contrato ha sido la empresa Granitos Europeos, que presentó una oferta de 55.016 euros para suplir un servicio formalizado el mes pasado y que vincula a la entidad con el Consistorio durante un año por si surgen modificaciones en las necesidades de compra. La misma empresa asumió también con ese contrato realizar las labores de transporte y descarga de material en el paseo. Los bancos son de bloque macizo de Gris Quintana, un tipo de material resistente al salitre y procedente de Badajoz. Cada asiento ocupará 1,80 metros de largo.
