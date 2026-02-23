El Naval Azul de Gijón, listo para instalar sus bancos y barandillas

Los últimos remates para el paseo ya habilitado en el entorno de Naval Azul comenzarán a concretarse a lo largo de esta semana con la instalación de bancos y los tramos de barandilla que quedaban pendientes desde la inauguración del entorno la pasada Navidad. Señalan desde el Ayuntamiento que la fabricación de los tramos de barandilla ya ha terminado y que los bancos de granito están también en condiciones de ser instalados. Se ha reservado ya en los últimos días una zona de carga y descarga junto al paseo, por el acceso de Travesía del Mar, para facilitar unas tareas de colocación que se estima que quedarán resueltas en cuestión de días.

La compra del mobiliario se tramitó mediante una licitación pública valorada en 58.000 euros para adquirir 120 unidades de bancos de granito y las correspondientes losas del mismo material que les dará asiento. Se hizo así con la previsión de que el actual aspecto de Naval, pese a ser una adecuación provisional mientras avanza el desarrollo del plan especial del ámbito, incorporará en su futura configuración como parque empresarial zonas de estancia, y se pretende que al menos parte del mobiliario y las luminarias puedan ser utilizadas también con la adecuación definitiva.

Según se recogía en los pliegos, los bancos servirá también para "delimitar de manera física" el propio paseo. En lo planos de la adecuación figuraban a lo largo de toda la explanada y por los dos itinerarios paseables que tiene hoy Naval. El Ayuntamiento ya había anunciado, por lo demás, la previsión de que el mobiliario se colocase a lo largo de este mes y poder organizar también un acto institucional a modo de inauguración pendiente de convocar. Los bancos serán de bloque macizo de Gris Quintana, un tipo de material resistente al salitre y procedente de Badajoz. Cada asiento ocupará 1,80 metros de largo.

La adjudicataria de este contrato ha sido la empresa Granitos Europeos, que presentó una oferta de 55.016 euros para suplir un servicio formalizado el mes pasado y que vincula a la entidad con el Consistorio durante un año por si surgen modificaciones en las necesidades de compra. La misma empresa asumió también con ese contrato realizar las labores de transporte y descarga de material en el paseo.

Con el paseo ya dotado de todo el mobiliario y protegido por barandillas, el siguiente paso en esta fase de adecuación provisional será la anunciada adecuación del suelo que también es ya de titularidad municipal y que se ubica al otro lado de la dársena, junto al Acuario. Se espera que esta otra obra se concrete con una licitación de obra a lo largo de la primavera.

Noticias relacionadas

La zona habilitada para la descarga de material ocupa parte del aparcamiento junto al paseo por su entrada por Travesía del Mar, frente a las instalaciones de Indra. La zona ha sido señalizada y en sus carteles figura por ahora que el entorno quedará bloqueada para el estacionamiento desde la jornada de ayer y hasta el próximo miércoles.