UGT exige al Ministerio de Transportes un proyecto de accesos al Puerto ya: "Debería demostrar un poco de empatía con Asturias y Gijón"

El repaso a las infraestructuras pendientes centró gran parte de la reunión que mantuvo la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, con los secretarios generales local y autonómico de UGT, Iván Muñiz del Corro y Javier Fernández Lanero, respectivamente. A la cita acudieron también los ediles de Hacienda y Urbanismo, María Mitre y Jesús Martínez Salvador. A la salida de la cita, y hablando de infraestructuras, Lanero centró su reivindicación en el nuevo acceso al Musel tras el fallido vial de Jove soterrado.

"En materia de infraestructuras hay bastantes temas pendientes. Y eso lo hemos compartido con la Alcaldesa de Gijón. Hay infraestructuras pendientes de ver cuando se ejecutan pero con proyecto pero hay otras como el vial de Jove, que no tienen proyecto por escrito, que no sabemos cual es la alternativa a aquel vial soterrado", sentenció Lanero.

Para el líder de UGT en Asturias el gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes, "debería demostrar un poco de empatía con el gobierno de Asturias, que es de su mismo color político, y con el ayuntamiento de Gijón. Esto es un clamor" y entiende el responsable sindical que de cara a los procesos electorales en el horizonte "no hay mejor cartel electoral que venir con un proyecto en la mano". Luego, explicó el ugetista, tocaría ver cómo es proyecto se ejecuta en el tiempo y como se organiza la urbanización de Príncipe de Asturias tras la liberación del tráfico pesado por La Calzada.

La reunión también sirvió para hacer repaso de otras obras, como las de la estación intermodal, la ampliación del hospital de Cabueñes o el proyecto de Quirón.

Noticias relacionadas

Por su parte, Muñiz del Corro, reivindicó la necesidad de tomar medidas para solventar el problema de la vivienda "que es algo que trasciende cualquier sigla. Hay que intervenir de alguna manera el merado para facilitar vivienda tanto en régimen de alquiler como para dar facilidades de compra".