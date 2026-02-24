La ampliación del hospital gijonés de Jove coge ritmo con la estructura que unirá el nuevo edificio

"Vamos en tiempo y forma". Las obras en el Hospital de Jove continúa avanzando según lo previsto y en el complejo de la zona oeste confían en que las tareas puedan llegar a su fin en verano de 2027. Previamente, desde el hospital se adquirirá todo el mobiliario para que la adecuación sea rápida y la actividad sanitaria en el edificio polivalente pueda arrancar en otoño de ese mismo año. Por el momento, la ambiciosa ampliación siguen avanzando en la fase del levantamiento de la estructura. Tras completar las dos primeras plantas, las labores se centran ahora en culminar el tercero de los cinco pisos que tendrá el nuevo edificio del Hospital de Jove.

Vista lateral de la fachada del Hospital de Jove, donde se puede apreciar la parte que enlazan el futuro edificio polivalente con el resto del complejo.

La ampliación del centro médico de la zona oeste arrancó en abril de 2025 con un plazo de 28 meses. Esta fase se adjudicó por 15,2 millones de euros y servirá para generar un edificio polivalente de 5.158 metros cuadrados. Fuentes del Hospital de Jove aseguran que "todo está avanzando según lo esperado". La obra está en plena fase del levantamiento, que empezó a finales del pasado mes de octubre, y en pocas semanas se habrán culminado los muros y el resto de elementos estructurales de la tercera planta. Además, ya se ha comenzado a desarrollar la parte de la construcción que lo unirá con el resto de las instalaciones del centro médico. La decisión de conectar ese nuevo añadido al complejo se tomó para evitar la creación de manzanas separadas.

En el Hospital de Jove ya cuentan con nueve certificaciones de la obra. Fuentes del complejo aseguran que "están totalmente correctas". Teniendo en cuenta ese buen ritmo de las labores, esperan que el edificio polivalente esté operativo en otoño de 2027. El edificio que se está construyendo le servirá al Hospital de Jove, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, para ganar espacio en zonas como las destinadas a las consultas externas y a los servicios de Urgencias o Radiodiagnóstico, entre otros. Eso se podrá lograr liberando los vestuarios que actualmente se encuentran en esas zonas que podrían ampliarse con el objetivo de continuar mejorando la atención al paciente.

En ese edificio polivalente, tal y como estaba previsto desde que se puso en marcha el proyecto, habrá zonas de consultas, vestuarios y salas de trabajo. Asimismo, se habilitará un salón de actos y zonas de docencia para la formación de alumnos de la Universidad Europea. Si bien, en el hospital todavía están a la espera de que se completen los trámites y la autorización para confirmar esa vinculación entre el hospital gijonés y el centro universitario. No obstante, la creación de esos espacios ya estaban previstos antes de que arrancaran los contactos con la Europea, con la finalidad de incrementar la actividad congresual y formativa del hospital.

De forma paralela al desarrollo de la obra, en el Hospital de Jove empezarán en unos meses a agilizar la compra del mobiliario para las consultas y el resto de apartados del edificio polivalente. Con el objetivo de que todas las instalaciones del complejo sanitario resulten "homogéneas", ya han decidido que los materiales tendrán un aspecto similar a los que ya hay en el resto del centro médico. "Irán en esa línea porque queremos que haya armonía entre los edificios", indican desde el hospital.

Noticias relacionadas

Nueve meses después del comienzo de los trabajos, la ampliación del Hospital de Jove ya alcanza el 50% de la fase de levantamiento de la estructura. Después, las tareas se centrarán en construir las paredes exteriores, tejados e instalar los servicios de fontanería, electricidad y cimentación. Más tarde será el turno de los acabados finales, antes de la entrega de la obra. Desde el complejo sanitario ponen el foco en la importancia que tendrá este edificio polivalente para seguir avanzando en la fluidez en la atención al paciente. Por otro lado, desde hace unos meses ya está activo un nuevo aparcamiento del hospital, que cuenta con 80 plazas y está ubicado entre el velatorio y el otro parking.