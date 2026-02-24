Calvo propone al Ayuntamiento de Gijón hacer "una propuesta conjunta de restricción del tráfico en Príncipe de Asturias que nadie pueda rechazar"

Alejandro Calvo, consejero de Movilidad y Medio Ambiente del gobierno regional, adelantó esta mañana en sede parlamentaria estar en disposición de colaborar con el Ayuntamiento de Gijón para hacer una "propuesta conjunta de restricción del tráfico en la avenida Príncipe de Asturias que no pueda ser rechazada ni por el Puerto ni por el Ministerio de Transportes". Calvo hizo este llamamiento en respuesta a una pregunta del diputado popular Manuel Cifuentes sobre actuaciones para el control de la contaminación en la zona oeste gijonesa y tras denunciar que parte del problema está en "la insumisión en materia de movilidad del Ayuntamiento de Gijón. Insumisión que, por ejemplo, le cuesta 5 millones al resto de los asturianos en la bonificación del transporte urbano". Calvo denunciaba así el incumplimiento municipal de la ley de movilidad sostenible pero sobre todo de la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones de La Calzada.

Volvió a insistir el consejero en que el Ayuntamiento tiene capacidad para minimizar el paso de camiones por La Calzada a través de la avenida Príncipe de Asturias. Tanto a través del protocolo para episodios de contaminación que, recordó, "es el Ayuntamiento quien activa" como de otras medidas vinculadas, por ejemplo, a la aplicación de esa zona de bajas emisiones.

"Cada uno actúa donde tiene competencias y las de movilidad son del Ayu tamiento", concretó el consejero que, eso sí, planteó tener una "visión global" sobre el problema de la contaminación. En cuanto a las competencias del Principado aseguró que los nuevos planes de calidad del aire en marcha para Gijón les darán las herramientas jurídicas para aumentar la capacidad de control sobre la polución industrial y para reforzar su capacidad sancionadora.

El diputado Manuel Cifuentes cargó contra el consejero socialista al que relacionó con esa "estrategia de hacer oposición al Ayuntamiento de Gijón desde el Principado" y le acusó del fracaso de los planes de calidad del aire del Principado y de "actualizarlos tarde. Llegar tarde en su marca". No hay que olvidar que el PP no es solo es uno de los partidos, junto a Foro, que gobierna Gijón. Es el partido que tiene las responsabilidades de Medio Ambiente en el gobierno local.

Noticias relacionadas

Pero sobre todo, el diputado popular, denunció la ironía de que fuera un representante socialista quien exigiera al Ayuntamiento gijonés acción en materia de movilidad cuando había sido un gobierno del PSOE quien había dado marcha atrás en el proyecto del vial de Jove soterrado. Habló Cifuentes de "sumisión" del Principado al gobierno de Pedro Sánchez al no reclamar una alternativa a ese proyecto. Una sumisión que negó Calvo. "Nuestras críticas son constantes y enviamos cartas exigiéndolo cada mes", remató.