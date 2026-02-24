Los ecologistas denuncian otra jornada de elevados niveles de contaminantes en el oeste de Gijón

La zona oeste de Gijón volvió a sufrir una jornada con elevados niveles de contaminación, que también afectó a una parte del sur de la ciudad.

Así lo ha denunciado la Coordinadora Ecologista de Asturias, que resalta que "el cancerígeno benceno" alcanzó niveles horarios de 16,1 microgramos por metro cúbico de aire en las mediciones de la estación de control de El Lauredal, esta madrugada.

La Coordinadora Ecologista compara esta medición con el valor límite de media anual que fija la directiva 2024/2881 de la Unión Europea para este contaminante, que es de 3,4 microgramos por metro cúbico de aire.

CARTEL DE PROTESTA EN LA ESTACION DEL LAUREDAL / MARCOS LEON

Además de esos "elevados valores" en benceno, desde la coordinadora ecologista también se reseña, en base a las mediciones de la red de control de la calidad del aire del Principado en Gijón, que también se registraron valores desfavorables en partículas inferiores a 10 micras y a 2,5 micras en varias estaciones, entre ellas la de El Lauredal.

Respecto a estas últimas, las mediciones elevadas se registraron, además de en la estación de control de la contaminación de El Lauredal, en la de Roces, alcanzando picos de 44 microgramos por metro cúbico de aire durante la mañana.

En cuanto a las PM 10, los niveles desfavorables se registraron, además de en El Lauredal, en la estación de control de la Avenida de La Argentina, en La Calzada, con picos de 127 microgramos por metro cúbico de aire durante la mañana.

Desde la Coordinadora Ecologista se apunta que la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 15 microgramos de PM 2,5 de media diaria o los 5 de media anual, y los 45 microgramos de PM 10 de media diaria o los 20 de media anual.