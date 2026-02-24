"Escepticismo" con el futuro derribo del viaducto de Carlos Marx en Gijón: "Queremos ver máquinas"

"Hasta que no vea máquinas no me creo nada". Con el derecho a la duda de aquel que ha visto a lo largo de su vida cómo distintos grandes proyectos previstos para su ciudad se han esfumado de un momento a otro, Juan Manuel Barrios pronunció ayer estas palabras al conocer que el Ministerio de Transportes ya había entregado al Ayuntamiento de Gijón su plan para el derribo del viaducto de Carlos Marx, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA. "Es un buen primer paso, pero no se puede quedar ahí", señalaron quienes paseaban por la zona, que al igual que Barrios se mostraron "escépticos" ante los avances que se puedan lograr a corto plazo para llevar a cabo la primera fase del plan de vías.

Loreto García, en el aparcamiento de la estación de tren de Moreda. / Marcos León

En el Ayuntamiento de Gijón ya cuentan con el diseño del proyecto del Ministerio de Transportes para demoler el viaducto de Carlos Marx. Desde ahora, técnicos municipales y también del Principado serán los encargados de darle el visto bueno a esa actuación, cuyo coste alcanzaba los 53 millones de euros el pasado mes de marzo. Fue a finales de ese mes cuando el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, presentó las claves de un proyecto que ya incluía la posibilidad de tramitar otras obras antes de poner en marcha las de la estación intermodal. Trabajar en esa línea ya lo había solicitado el Ayuntamiento previamente.

El derribo de Carlos Marx era el claro ejemplo de esas labores que podían adelantarse al resto de las tareas. Para poder agilizar esa demolición, el Ministerio se comprometió a que la licitación estuviera lista en el primer trimestre de este año. Desde hace unos meses, en el gobierno local se mostraban con cierta inquietud por la demora de los trámites para esta actuación. Ahora, finalmente, es el momento de que los técnicos municipales den su aprobación a un proyecto que tiraría el viaducto y el paso inferior, reponiendo la calle en superficie y conectando la avenida José Manuel Palacio hasta la glorieta de Carlos Marx con la avenida de Portugal. Se proponía en este diseño del Ministerio añadir una glorieta entre Carlos Marx y Sanz Crespo y reordenar el entorno de José Manuel Palacio en su zona más cercana al Museo del Ferrocarril.

Juan Manuel Barrios, con el viaducto de Carlos Marx detrás. / Marcos León

Esta idea convence a gijoneses como Fernando Gutiérrez y Rosa Martínez, una pareja residente en Laviada desde hace más de 40 años. "El proyecto está bien. Esta zona no puede seguir así porque es una pena la situación en la que se encuentra. Es triste que quienes lleguen a la ciudad en tren se encuentren con algo así. Es una vergüenza", expresaron Gutiérrez y Martínez. Tras tantas décadas en Gijón, ambos recordaron que "llegamos a utilizar las estaciones que hubo antes en la ciudad y la situación nunca fue como la que hay ahora".

Respecto al envío del proyecto por parte del Ministerio al Consistorio, estos gijoneses señalaron que "ojalá todo pueda seguir adelante y cumplan con lo acordado para impulsar la intermodal, pero en esta ciudad ya necesitamos ver resultados y máquinas". "Vale más no echar la vista atrás para no acordarse del metrotrén, del vial de Jove o de la estación de autobuses", añadieron.

Loreto García, una gijonesa que acostumbra a circular a diario por la zona de la estación de tren con su vehículo, indicó que "a ver si pueden seguir adelante con este plan". No obstante, apuntó que "habrá que esperar a que esté todo listo para ver si los cambios benefician al tráfico".

"Mejorar la insalubridad"

Por su parte, Juan Manuel Barrios suele pasear por el entorno de Carlos Marx para llegar hasta la zona de la playa de Poniente. Inicialmente, Barrios no se hubiera decantado por derribar el viaducto. "Ahora que ya está el plan, lo que necesitamos es que haya rapidez en el proceso", completó este vecino de Nuevo Gijón, antes de añadir que "esos cambios, seguramente, ayudarán a mejorar las problemáticas que se dan debajo del puente, así como el aspecto que tienen los terrenos de alrededor". "No es normal que esto esté así. No ocurre en ninguna ciudad de Europa que tan cerca de la estación de tren haya tanta insalubridad", aseveró.

También se manifestó con escepticismo Antonio Esteban, residente en la avenida de Portugal. "Ya hemos visto proyectos para los que se han dejado muchos millones y se quedaron en nada. Habrá que esperar a que se vea movimiento", zanjó.