Gijón ya disfruta de los bancos en Naval Azul en un día de sol: "Han quedado genial; hacían falta"

En el simulacro de día primaveral que disfrutó este martes Gijón, los vecinos próximos al paseo de Naval Azul, y los no tan próximos, pudieron poner la guinda al día de sol disfrutando de los nuevos bancos de granito en la zona del antiguo astillero.

Los 120 asientos de granito ya están colocados en el ámbito de El Natahoyo, ofreciendo, junto al verde que ya clarea en las zonas de parque y parte de la nueva barandilla ya instalada, una imagen bien distinta, mucho más urbana, amable y acogedora, de la zona de Naval. Y no solo eso, sino que los bancos, los grandes protagonistas del día, recibieron una nota más que alta por los usuarios. "Le dan una imagen diferente, queda muy guapo", aseguraron muchos.

Corrían algo más de la doce del mediodía cuando Plácida y María Jesús Álvarez, dos hermanas de 73 y 70 años, decidieron hacer una pausa en su paseo matutino en Naval Azul. La segunda sacó un pañuelo de papel del bolso, lo apoyó en uno de los bancos de granito para sentarse y se encendió un pitillo mientras charlaba con su hermana. Las dos, con gafas de sol, se mostraron contentas porque ya estén los bancos. "Hay algunos que quedan a la sombra y a lo mejor de madera eran mejor, pero vienen muy bien", dijeron.

Gijón ya disfruta de los bancos en Naval Azul (en imágenes) / Marcos León

Cerca de ellos, precisamente a la sombra, departían también sobre un banco de granito el matrimonio formado por Manuel Vicente Fernández y Magnolia Solís. Los dos tienen 88 años y cuando se les pregunta cuánto tiempo llevan casados los dos responden al unísono: "Puff, fíu, ni nos acordamos. Sesenta años o por ahí". Respecto a los bancos, satisfacción elevada. "Vimos en el periódico que ya estaban y queríamos estrenarlos. Hay muchos y eso está muy bien. Quedó todo muy guapo", contaron.

Al otro extremo de Naval, ya camino del Tallerón, descansaban al sol los hermanos Jesús y Rafael Prieto. Venían del gimnasio, en el centro, dando un paseo hasta La Calzada para dejar el cardio hecho. "Antes no había nada y ahora mira. Las banquetas son muy cómodas", calificaron los dos venezolanos.

Mientras, María del Mar García, con los ecos de fondo del trabajo en Indra, tomaba el sol con su perra, "Bimba", en otro banco. "Los encuentro ideales y estéticamente, un acierto", dijo.