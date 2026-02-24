Herido un hombre en silla de ruedas tras sufrir un atropello en Gijón

Nuevo susto en Gijón relacionado con el tráfico. Un hijo es resultó herido leve esta mañana tras ser atropellado en la calle Las Industrias, al pie del centro comercial de La Calzada.

El percance tuvo lugar sobre las once de la mañana y motivó la presencia de agentes de la Policía Local, así como de una ambulancia de servicios básicos. El incidente generó un llamativo revuelo en la zona.

Los servicios sanitarios se hicieron cargo de la situación. Las heridas del afectado no revestían gravedad. La Policía local abrió diligencias para esclarecer las causas del atropello.

El afectado fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital de Jove.