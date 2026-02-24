Medio centenar de profesionales participan en el III Foro de Tendencias de Gestión de Personas, en el Acuario de Gijón

Más de medio centenar de profesionales participaron este martes en el III Foro de Tendencias en Gestión de Personas organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Caja Rural de Asturias y Garrigues en el Bioparc Acuario de Gijón.

Los temas focales del encuentro fueron el absentismo, la innovación tecnológica y la retención del talento, ingredientes que los expertos señalan como la base para construir compañías asturianas competitivas, saludables y atractivas, explican desde la asociación organizadora.

En la mesa redonda sobre salud laboral y prevención del absentismo, intervino, entre otros, el director de recursos humanos de ArcelorMittal, José Antonio Menéndez, quien apuntó que "seríamos muy inocentes si pensásemos que son solo cosas de salud. Responde mucho más a las prioridades de la gente: flexibilidad, conciliación…". Otro de los ponentes, Adolfo Santos, director adjunto del área de personas de Masaveu, señaló por su parte que “la gente responde. Cuánto más das, más recibes”.

Los participantes en las charlas de la jornada organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección en el Acuario de Gijón. / Lne

En esta mesa redonda, en la que también intervinieron el director general de Cofas, Alfonso Roquero; la directora ejecutiva de Gómez Oviedo, Gloria Gómez, y, como moderador, el director corporativo de Futuver, José María Pérez, también se remarcó la necesidad de que dirección y recursos humanos trabajen juntas en las empresas, considerando la gestión de las personas como una cuestión estratégica, explican desde la organización.

Transformación organizativa

La segunda mesa redonda titulada "Bienestar 360 y transformación organizativa", estuvo moderada por Tamara Campa, directora de gestión de personas en Caja Rural de Asturias; contó con Eva Masó, directora de desarrollo humano de Iturcemi; Alba Budiño, confundadora de Zebra Brain; Amelia Ozores, responsable de recursos humanos de Chemours; Juan Manuel Naves, director de recursos humanos de Pasek; y José García-Pedrayes, director de recursos humanos de la Autoridad Portuaria de Gijón.

Los ponentes de esta segunda mesa señalaron a las personas, la tecnología y el bienestar como pilares estratégicos para construir las compañías del futuro. Alba Budiño remarcó la importancia de involucrar a las personas en los cambios tecnológicos y José García-Pedrayes subrayó la relevancia de la cultura empresarial a la hora de retener talento.

La jornada fue cerrada por una charla entre Paco Bree, CEO y fundador de Koji Neon y autor del libro "Intuir el futuro" y Ana Sánchez, directora de APD Noroeste, sobre el papel de la intuición en los directivos, los límites de la tecnología frente a la capacidad de las personas o la cultura.