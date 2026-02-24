El monstruo de Gila y otros "invertebrados extraordinarios" amplían la colección del Acuario de Gijón
El equipamiento gijonés estrena exposición centrada en los reptiles y anfibios y busca ser un referente nacional en la conservación de estas especies
A. Rubiera
Si las tarántulas y las serpientes fueron el éxito del verano en el Bioparc Acuario de Gijón (gracias a la exposición "Veneno"), lagartos como el monstruo de Gila (Heloderma suspectum), el varano de cola azul (Varanus macraei) y el lagarto verde de Tanzania (Gastropholis prasina) podrán ser las nuevas estrellas en el equipamiento gijonés.
Porque el Acuario va a celebrar su 20 aniversario con la apertura de una exposición permanente centrada en los reptiles, los anfibios y los "invertebrados extraordinarios". Y a esos nuevos inquilinos les han creado unos microclimas acordes a sus necesidades, llevando así la colección a un planteamiento más estratégico. Tanto que el Acuario se plantea convertirse en un referente nacional en la conservación de reptiles, anfibios e invertebrados.
Tal como exponen desde el Acuario gijonés, fue el gran tirón que tuvo la muestra "Veneno", una de las más valoradas por el público, "y el creciente interés por estos grupos de animales", lo que llevó a la dirección del equipamiento a pensar en la consolidación y la ampliación del proyecto, manteniendo algunos de los terrarios y ejemplares más emblemáticos e incorporando además nuevas especies para enriquecer la colección. Y, además, dejar que evolucionara "hacia una exposición estable centrada en la recreación de microclimas y microhábitats, con vocación de crecimiento a largo plazo".
La nueva exposición, explican, reúne especies "de gran valor biológico" procedentes de distintos ecosistemas del planeta. Unas especies de reptiles y anfibios que normalmente "suelen estar infrarrepresentados en muchas instituciones zoológicas debido a sus estrictos requisitos ambientales y a la complejidad técnica de su mantenimiento", explican desde el Acuario gijonés.
Ajuste de temperatura, humedad e iluminación
De ahí que el proyecto estable que han desarrollado para estos animales tiene los factores de bienestar animal y la conservación como pilares desde la planificación inicial. Por ejemplo, cada terrario cuenta con un diseño flexible y avanzados sistemas de control ambiental que permiten ajustar temperatura, humedad, iluminación y vegetación a las necesidades específicas de cada especie. Además, desde el centro ya se plantean la posibilidad de participar "en programas de conservación ex situ monitorizados desde la EAZA (Asociación Europea de Zoos y Acuarios), a la que el Acuario pertenece desde hace casi un año".
La colección reúne especies de gran valor biológico procedentes de distintos ecosistemas del planeta, entre las que destacan el monstruo de Gila (Heloderma suspectum), considerado un fósil viviente; el varano de cola azul (Varanus macraei), arborícola y de notable actividad; y el lagarto verde de Tanzania (Gastropholis prasina), habitante de las copas de los árboles africanos. El recorrido incluye también anfibios tropicales, como ranas de vivos colores y tritones de distribución muy restringida, que permiten abordar procesos como la metamorfosis, el cuidado parental o la dependencia de ecosistemas acuáticos bien conservados.
Dicen desde el Bioiparc Acuario de Gijón que con esta apuesta quieren aportar su grano de arena para que los asturianos valoren un poco mejor el papel ecológico, a menudo incomprendido, de estos animales. Y recuerdan que los anfibios, por ejemplo, son el grupo de vertebrados más amenazado del planeta, con hasta un 50% de sus especies en riesgo de extinción debido a destrucción de hábitat, enfermedades, cambio climático y contaminación.
Junto a ellos, y procedentes de la exposición anterior, grandes tarántulas, escorpiones e insectos depredadores ayudan a explicar el equilibrio ecológico y la diversidad de estrategias de supervivencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes
- Las familias de los fallecidos tras el brutal accidente en la avenida Constitución de Gijón, rotas: 'Es duro de asimilar
- Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
- Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
- Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
- Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: 'Era muy buena persona
- Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón