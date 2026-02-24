La primera fase del plan de vías de Gijón se reactiva: tiene proyecto definitivo y el visto bueno de Hacienda

La primera fase del plan de vías, con el derribo del viaducto de Carlos Marx como actuación estrella, ya tiene convenio y proyecto. Pocos días después de remitir el Ministerio de Transportes al Ayuntamiento el proyecto de obra definitivo para su revisión, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, durante la jornada de hoy el Consistorio ha sido avisado también de que el convenio que regula esta fase ha superado por fin el filtro del Ministerio de Hacienda, un trámite que se ha retrasado más de lo previsto, a juicio del Ayuntamiento, pero que permite ahora reactivar un proceso que podría estar encarando, ahora ya sí, su recta final. Con las tres administraciones de Gijón al Norte de acuerdo en lanzar esta batería de obras más de 50 millones, el convenio será ahora aprobado a nivel local y regional y la obra estará en condiciones después de salir a licitación si no se aprecian fallos en el proyecto definitivo, que sigue bajo revisión.

Este lunes publicaba este periódico que el Ayuntamiento ya tenía en sus manos el proyecto definitivo de esta primera fase, que sigue en revisión por parte de técnicos municipales. Expertos del Principado están también trabajando en esta versión definitiva. Y ahora, hoy mismo, el Ministerio de Hacienda ha informado de que da su visto bueno al convenio que regula estas actuaciones, un documento que los técnicos de las tres administraciones de Gijón al Norte ya habían consensuado previamente. Esta misma mañana el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, recordaba que este trámite acumulaba "meses" de retraso.

La visión general de esta primera fase del plan de vías se presentaron hace ahora casi un año. A finales de marzo, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, había presentado las directrices de un proyecto que se estima que no cambiará gran cosa en su versión definitiva. El objetivo principal es tirar el viaducto y el paso inferior bajo su estructura y reponer la calle como tal en superficie, conectando la avenida José Manuel Palacio Álvarez hasta la glorieta de la calle Carlos Marx con la avenida de Portugal. Al menos en la versión de marzo se añade una glorieta entre Carlos Marx y Sanz Crespo y se reordena el entorno de José Manuel Palacio a su llegada al Museo del Ferrocarril.

Una obra valorada en 53 millones de euros

A la espera de la licitación como tal, la actuación hasta ahora se ha cuantificado en 53 millones de euros, en gran parte, por las complejas labores de instalaciones técnicas soterradas. Se prevé colocar, entre otros elementos, un "colector de gran sección" bajo Carlos Marx que sustituirá a los dos que discurren hoy bajos las inmediaciones de la estación provisional de tren. También crear un tramo entre pantallas para permitir el cruce de este conector y el túnel de conexión con el metrotrén, para el cual también se espera ejecutar su pozo de conexión. En la versión presentada el año pasado se contemplaba además ejecutar de paso la losa de cubrimiento del tanque de tormentas ubicado en la avenida José Manuel Palacio Álvarez para su adecuación al paso de vehículos y obras generales de drenaje y mobiliario urbano.