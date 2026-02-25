Gijón se vuelca hoy con la zona oeste y su gran marcha desde La Calzada hasta la Plaza Mayor: "Ojalá venga gente de todos los barrios"
"Todas las administraciones pueden hacer algo más", reflexionan los convocantes de la movilización
"Queremos que participen vecinos de todos los barrios. Este es un problema de ciudad". Con estas palabras se expresó ayer Carlos Arias, el líder de la Asociación de Vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada, de cara a la gran manifestación hasta el centro de la ciudad que realizarán esta tarde para clamar, una vez más, contra el tráfico pesado que soporta la avenida Príncipe de Asturias.
La protesta dará comienzo en Cuatro Caminos a las 18.30 horas. Desde allí, los vecinos se desplazarán hasta la Plaza Mayor con el objetivo de denunciar los más de mil camiones que transitan a diario a escasos metros de sus viviendas.
Los integrantes de la entidad vecinal llegan "con muchas ganas" a esta protesta, que inicialmente estuvo prevista para el 28 de enero pero hubo que aplazarla por lluvia.
Tanto Carlos Arias como el resto de miembros de la asociación confían que sea una marcha multitudinaria. "Aunque los máximos afectados seamos quienes vivimos en la zona oeste, todos los gijoneses tienen que ser conscientes de que la solución tiene que venir de la lucha común por parte de toda la ciudad. La contaminación que surge aquí repercute en la salud y el bienestar del resto", desarrolló Arias.
Al llegar a la Plaza Mayor, desde la asociación "Alfonso Camín" leerán un comunicado que será entregado a los representantes municipales que estén presentes. También leerán otro texto los miembros de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana, desde la que han apoyado esta gran movilización. La marcha también cuenta con el respaldo de los sindicatos CC OO y UGT, el Hospital de Jove, Mar de Niebla, la parroquia de Fátima y Radio Taxi Gijón.
Más de mil firmas recogidas
En su comunicado, la asociación de La Calzada reclamará celeridad a la hora de encontrar soluciones para los accesos a El Musel. "Está claro que el Ministerio es el máximo responsable, pero el Ayuntamiento y el Principado no pueden ponerse de perfil. Todos tienen que hacer más", subrayó Arias.
De forma paralela a las manifestaciones, en la entidad también están llevando a cabo una recogida de firmas. En la mañana de ayer habilitaron una mesa en el parque Doctor Eguiburu Banciella, en El Natahoyo. Ya suman un total de 1.030 firmas presenciales y 242 digitales.
