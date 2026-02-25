La gran marcha de Gijón por la zona oeste, en directo: desde La Calzada hasta la Plaza Mayor por "un problema de ciudad"

Gijón sale a la calle en una gran manifestación hasta el centro de la ciudad q para clamar, una vez más, contra el tráfico pesado que soporta la avenida Príncipe de Asturias. "Queremos que participen vecinos de todos los barrios. Este es un problema de ciudad, declara Carlos Arias, el líder de la Asociación de Vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada.

La protesta dará comienzo en Cuatro Caminos a las 18.30 horas. Desde allí, los vecinos se desplazarán hasta la Plaza Mayor con el objetivo de denunciar los más de mil camiones que transitan a diario a escasos metros de sus viviendas.Al llegar a la Plaza Mayor, desde la asociación "Alfonso Camín" leerán un comunicado que será entregado a los representantes municipales que estén presentes. También leerán otro texto los miembros de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana, desde la que han apoyado esta gran movilización. La marcha también cuenta con el respaldo de los sindicatos CC OO y UGT, el Hospital de Jove, Mar de Niebla, la parroquia de Fátima y Radio Taxi Gijón

La comitiva llega a la altura del Museo del Ferrocarril. "Reclamamos lo que es de justicia, que El Musel tenga un acceso a la altura del siglo XXI", indica Jorge Espina, secretario general de CC OO en Gijón.

"Camión p'arriba, camión p'abajo; Óscar Puente, haz tu trabajo", reza uno de los cánticos vecinales. También urgen a Carmen Moriyón y Adrián Barbón a una "solución".

Pili Hevia, vecina de Jove, vino bien equipada, con un lema contundente. "La situación es desesperante", asegura sobre la polución en el oeste.

Centenares de personas recorren la avenida de Galicia, cortada al tráfico expresamente, hacia el ágora. Cánticos y silbatos protagonizan la protesta.

La comitiva partió de Cuatro Caminos y culminará en la plaza Mayor. La consigna está clara. La contaminación fruto del tráfico pesado no afecta únicamente a la zona oeste, es un problema "de ciudad".

En marcha la manifestación vecinal en Gijón para reivindicar una alternativa en los accesos a El Musel. "Basta ya de engaños", señalan los asistentes.

