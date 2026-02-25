Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La gran marcha de Gijón por la zona oeste, en directo: desde La Calzada hasta la Plaza Mayor por "un problema de ciudad"

En marcha la manifestación vecinal en Gijón para reivindicar una alternativa en los accesos a El Musel. &quot;Basta ya de engaños&quot;, señalan los asistentes.

En marcha la manifestación vecinal en Gijón para reivindicar una alternativa en los accesos a El Musel. "Basta ya de engaños", señalan los asistentes.

Sergio García

Gijón sale a la calle en una gran manifestación hasta el centro de la ciudad q para clamar, una vez más, contra el tráfico pesado que soporta la avenida Príncipe de Asturias. "Queremos que participen vecinos de todos los barrios. Este es un problema de ciudad, declara Carlos Arias, el líder de la Asociación de Vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada.

La protesta dará comienzo en Cuatro Caminos a las 18.30 horas. Desde allí, los vecinos se desplazarán hasta la Plaza Mayor con el objetivo de denunciar los más de mil camiones que transitan a diario a escasos metros de sus viviendas.Al llegar a la Plaza Mayor, desde la asociación "Alfonso Camín" leerán un comunicado que será entregado a los representantes municipales que estén presentes. También leerán otro texto los miembros de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana, desde la que han apoyado esta gran movilización. La marcha también cuenta con el respaldo de los sindicatos CC OO y UGT, el Hospital de Jove, Mar de Niebla, la parroquia de Fátima y Radio Taxi Gijón

La gran marcha de Gijón por la zona oeste, en directo: desde La Calzada hasta la Plaza Mayor por "un problema de ciudad"

La replica de Alejandro Calvo a la Alcaldesa de Gijón sobre los accesos al Musel: "No podemos quedarnos parados mientras llega una alternativa real"

El PP de Gijón replica al consejero Alejandro Calvo por su medidas contra la polución: "Hacen dejación de funciones"

Moriyón carga contra el Principado: "La pelea es por sacar todo el tráfico pesado de Príncipe de Asturias, no que pasen menos camiones y más despacio"

Pancarta para pedir una "solución" al Ministerio: la plaza Mayor ya da la bienvenida a los vecinos antes de la gran manifestación por los accesos al Puerto

La Plataforma contra la Contaminación de Gijón reúne a médicos para alertar de los efectos de la polución en la salud

El monstruo de Gila y otros "invertebrados extraordinarios" amplían la colección del Acuario de Gijón

Gijón se vuelca hoy con la zona oeste y su gran marcha desde La Calzada hasta la Plaza Mayor: "Ojalá venga gente de todos los barrios"

