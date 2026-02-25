Hoy bajamos a Gijón

Hoy, miércoles, bajamos a Gijón. Atendiendo la convocatoria de la asociación vecinal de La Calzada, con el apoyo de la Federación de asociaciones vecinales de la zona urbana de Gijón (FAV), y respaldada por el colectivo de trabajadores del Hospital de Jove, Taxi Gijón, Conseyu de la Mocedá, Mar de niebla, sindicatos de clase CC OO y UGT, declaración institucional unánime del Ayuntamiento de Gijón, cooperativas de transportistas, y el entusiasta apoyo del comercio local. Sumado a nuestra participación e intervención en el pasado pleno municipal del 11 de febrero por parte de una delegación de la asociación, en la que manifestamos nuestra repulsa al silenciado proceso técnico para solucionar este despropósito. A la vez que exigimos respuesta y plazo. De ahí nuestra marcha de hoy miércoles, para ser recibidos y encontrar respuesta.

Desde La Calzada nos lleva, a pesar de que somos Gijón, de los excelentes transportes públicos con el centro y sus frecuencias, a seguir utilizando el "bajamos a Gijón". No deja de ser parte de nuestro patrimonio heredado del aislamiento de tiempos pretéritos.

Este artículo de opinión no busca límites, confrontación, ni derivas, tampoco respuestas, sencillamente retratar una realidad que transcurrido el tiempo no se recoge y llamar a la participación masiva, para recuperando el coraje de nuestro barrio, volver a conseguir mejoras como las que hoy disfrutamos, consecuencia de luchas de muchas y muchos vecinos en el pasado. A todas ellas mi reconocimiento y consideración.

Son 32 años de aislamiento, de reivindicación, de ofertas y proyectos incumplidos, en definitiva 30 años de hartazgo por sufrir, contaminación, gases procedentes de la industria y el transporte y soportando el riesgo diario de 1.360 camiones que deben cruzar el casco urbano para realizar su trabajo.

No estamos en contra de los camiones y menos de los camioneros, no estamos en contra de los vehículos de reparto, estamos a favor de vivir, con salud, sin riesgos, con la tranquilidad de que mayores y niñas puedan transitar con seguridad y respirar aire limpio. Sí estamos en contra de que el transporte pesado y peligroso atraviese el corazón de nuestro barrio. Estamos en contra de que, de esos 1.360 vehículos, aproximadamente 400 sean de transporte peligroso, y ser una zona residual amenazada día tras día por la suma de elementos contaminantes, con riesgo de catástrofe.

Por todo ello hemos dicho "basta". No somos una zona contaminada, somos la entrada de una contaminación que afecta a toda la ciudad, y por tanto es compromiso de todas y todos enfrentarlo y exigir soluciones. Hemos cerrado el pasado 2025 con seis concentraciones y marchas, esta será la tercera de este año, y le seguirán las que sean necesarias, charlas informativas, gestiones administrativas, institucionales, hemos recibido parabienes y golpecitos en la espalda.

Todo esto entretiene, pero no resuelve. Ahora exigimos solución con tu presencia, a los poderes institucionales que son cuatro: Ayuntamiento de Gijón, Puertos del Estado-Puerto de El Musel, Gobierno del Principado -Medio Ambiente y Movilidad- y Ministerio de Transportes. Nuestra es la reivindicación, suya es la solución. ¡Sí, sí, sí, este año sí!