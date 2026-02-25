Moriyón carga contra el Principado: "La pelea es por sacar todo el tráfico pesado de Príncipe de Asturias, no que pasen menos camiones y más despacio"

"El Principado se ha rendido en la reivindicación de una solución a los accesos al Musel. Es una rendición total. Si hace año y medio el consejero Alejandro Calvo se comprometía a plantear una alternativa al vial de Jove y llevarlo al Ministerio, la alternativa de Aboño, ahora esa alternativa se ha diluido y ya se conforma con que pasen por La Calzada algunos camiones menos y que lo hagan más despacio". Así de contundente ha sido la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, en su respuesta a esa propuesta que el consejero de Movilidad y Medio Ambiente hacía un día antes en sede parlamentaria buscando un acuerdo con el Ayuntamiento para plantearla una serie de medidas de restricción del paso de camiones por la avenida Príncipe de Asturias "que no puedan rechazar ni el Puerto ni el Ministerio".

"A día de hoy eso no es posible normativamente pero es que además no soluciona el problema. Estamos peleando por sacar todo el tráfico pesado de Príncipe de Asturias no por hacer que pasen 850 camiones en lugar de mil. El Principado se rinde pero el Ayuntamiento, no. Eso no lo vamos a aceptar. No vamos a dejar tirados a los vecinos", concretó la Alcaldesa pocas horas antes de la manifestación convocada por la asociación de vecinos de La Calzada que atravesará las calles de Gijón y ya con una pancarta con el lema "Accesos a El Musel. Ministerio solución" colgada en el balcón de la Casa Consistorial. ¿De verdad alguien puede pensar que la alternativa que va a aceptar el Ayuntamiento y la ciudadanía son medidas de tráfico para que pasen menos camiones y más despacio? Vamos, ni hablar", reiteró Moriyón.

Recordó la Alcaldesa, acompañada en una comparecencia pública por el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, que a Gijón se le deben más de 200 millones que "figuraban en la partida de licitación del fallido vial de Jove y que el presidente Adrián Barbón se comprometió a que se reservaran para mejoras en todas las infraestructuras de Gijón. Y de eso nada sabemos".

Igual que se sigue sin recibir contestación del Ministerio de Transportes a las cartas de la Alcaldesa donde además de pedir explicaciones sobre el proyecto de Aboño y la situación de esos millones se solicitaba información sobre la viabilidad de ejecutar la denominada humanización de la avenida Príncipe de Asturias sin tener garantizados los accesos al Puerto.

Avanzó también la Alcaldesa que los técnicos municipales avanzan en ese informe que pueda presentar el Ayuntamiento al Defensor del Pueblo reivindicando medidas de eliminación del tráfico pesado en La Calzada por motivos de salud pública.

La satisfacción contenida por el avance en el plan de vías

La situación de los accesos al Musel oscureció la satisfacción contenido de la Alcaldesa por el desbloqueo de los primeros trabajos del plan de vías, que se relacionan con el derribo del viaducto de Carlos Marx y la reordenación de la zona en superficie y la construcción de un colector en el subsuelo. Al Ayuntamiento ya ha llegado el proyecto de obra y el convenio que le dará soporte. El primero se aprobará por resolución de Alcaldía y el segundo en una próxima Junta de Gobierno. Aprobaciones que también deberán hacer los demás socios de Gijón al Norte en sus órganos de gobierno. La licitación de la obra le corresponde a Adif.

"Estamos en parte contentos porque psicológicamente creo que en Gijón necesitamos ver algún avance pero quiero recordar que en el cronograma del convenio firmado en 2019 a estas alturas ya tendría que estar terminándose la estación. No viene mal recordarlo cuando estamos congratulándonos por derribar un puente", remató Moriyón. El convenio global sobre el plan de vías que sustituya al del 2019 y donde se fijan plazos y costes de toda la operación se anunció por el Ministerio para este primer trimestre del año.