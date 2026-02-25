Pancarta para pedir una "solución" al Ministerio: la plaza Mayor ya da la bienvenida a los vecinos antes de la gran manifestación por los accesos al Puerto

La plaza Mayor de Gijón aguarda la llegada de los vecinos. El lema "Accesos a El Musel. Ministerio solución" ya luce en una pancarta desplegada en el balcón de la Casa Consistorial. En el horizonte, la manifestación que partirá esta tarde, a las 18.30 horas, desde Cuatro Caminos para culminar en el ágora. Una movilización, impulsada por La Calzada, para reivindicar una alternativa a los accesos al Puerto que ponga fin a la contaminación, a las mercancías peligrosas y al ruido consecuencia del tráfico pesado que circula diariamente por la avenida Príncipe de Asturias.

Carlos Arias, presidente de la asociación vecinal "Alfonso Camín", señaló que esta problemática afecta a la ciudad en su conjunto y expresó su confianza en que a la protesta acuda gente de todos los barrios. Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, defendió este martes la posibilidad de restringir el paso de camiones por Príncipe de Asturias a partir de un acuerdo entre los gobiernos autonómico y local. "Hagamos una propuesta que no puedan rechazar ni Puerto ni Ministerio", sostuvo Calvo.

Noticias relacionadas

Esa idea se topó con las reticencias del Ayuntamiento, verbalizadas por su portavoz, Jesús Martínez Salvador. "No podemos limitar de una manera permanente los accesos al Puerto de El Musel", aseguró el forista sobre una cuestión que trae de cabeza a los vecinos de la zona oeste desde tiempos inmemoriales y que este miércoles vivirá un nuevo episodio con una gran manifestación vecinal.