La Plataforma contra la Contaminación de Gijón reúne a médicos para alertar de los efectos de la polución en la salud

La Plataforma contra la Contaminación de Gijón ya avanzó a LA NUEVA ESPAÑA su idea de que este sea un año en el que recuperen un mayor grado de actividad. La primera de las citas que impulsará este movimiento vecinal en 2026 tendrá lugar el próximo martes, a las 19.00 horas, en el salón de actos del Ateneo de La Calzada.

La actividad será un encuentro con profesionales sanitarios, que serán los encargados de ofrecer la conferencia "Aire que enferma. Evidencias médicas sobre contaminación y salud. Hablemos claro".

En la charla estarán las médicas de familia Laura Pi Nadal y Alba Fernández Blanco, así como la radióloga Carmen Yano Asso. También estará Fructuoso Pontigo Concha, portavoz de la Coordinadora Ecoloxista de Asturias.

Junto a la FAV

Además de la Plataforma contra la Contaminación, en la organización de la conferencia también participa la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana de Gijón.

Antes de esta jornada, esta misma tarde la zona oeste volverá a clamar por el tráfico pesado que soporta Príncipe de Asturias. Lo hará a través de una manifestación organizada por la Asociación de Vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada. La protesta dará comienzo en Cuatro Caminos a las 18.30 horas. Desde allí, los vecinos se desplazarán hasta la Plaza Mayor con el objetivo de denunciar los más de mil camiones que transitan a diario a escasos metros de sus viviendas.