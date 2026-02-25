El PP de Gijón replica al consejero Alejandro Calvo por su medidas contra la polución: "Hacen dejación de funciones"

Una especie de segundo “round” al intercambio dialéctico que ayer tuvieron en la Junta. Así se puede resumir la rueda de prensa de este miércoles del Partido Popular ofrecida por el diputado regional Manuel Cifuentes y el concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles. Cifuentes fue el diputado que ayer, en la Junta, se encargó de responder al consejero socialista Alejandro Calvo que, entre otras cosas, propuso pactar con la ciudad un plan para reducir el paso de camiones por Príncipe de Asturias con una serie de medidas correctoras. Entre esas medidas no se incluyó ninguna alternativa para el fallido vial de Jove, obra por la que los vecinos estuvieron esperando más de 30 años y ahora no se va a hacer, sino que lo que se planteó fue limitar la velocidad de los camiones en determinados puntos, impedir el paso de vehículos pesados sin etiqueta ambiental y regular el paso de estos transportes en hora punta. “La consejería de Movilidad ha hecho dejación de funciones porque ha dejado caducar todos los instrumentos normativos que tenemos para la lucha contra la contaminación atmosférica”, aseguró Pintueles.

La comparecencia de este miércoles, en la rotonda de acceso a El Musel por donde no dejaron de pasar camiones como todos los días, hay que diseccionarla por partes. Por un lado, Cifuentes, que fue el que replicó ayer a Calvo en la Junta, quiso responder ante los micrófonos las palabras del socialista, que llegó a acusar al Ayuntamiento de Gijón de “insumisión” por no poner en marcha ninguna medida para restringir el paso de camiones por la avenida Príncipe de Asturias. “Lo que no vamos a permitir es que ahora desde el Principado se señale al Ayuntamiento porque todo Gijón y toda la zona oeste sabe que este problema de los camiones no está en vías de solución por un engaño político del Partido Socialista”, comentó Cifuentes. “Un engaño con nombres y apellidos, Óscar Puente. No se puede pretender borrar de la memoria colectiva eso. El Ayuntamiento no prometió un vial soterrado”, recordó.

Cifuentes habló de ese tema de la insumisión. “Al PSOE le encantaría que el Ayuntamiento multara a los vecinos, que les acribilláramos. Pero eso no va a pasar. Lo que el Ayuntamiento hace es tener empatía y así va a seguir”, añadió el diputado. “Que Calvo mande cartas es algo que nos resulta muy pobre. Encima no están recibiendo ninguna respuesta. Que pretenda que el Ayuntamiento sea ahora quien limite el tráfico es intentar desviar la atención de las verdaderas responsabilidades. El PSOE engañó a la ciudad con un vial de Jove de 400 millones que no se hizo porque ese dinero hacía falta para otras cosas como contentar a los socios de Sánchez. Por eso se retiraron proyectos de zonas donde sabían que no les iban a perjudicar o donde no les importaba engañar”, agregó.

Los protocolos, caducados, denuncia Pintueles

El concejal de Medio Ambiente puso encima de la mesa otro problema. “La consejería de Movilidad ha hecho dejación de funciones dejando caducar todos los instrumentos normativos que tenemos para luchar contra la contaminación atmosférica”, dijo el edil, que recordó que el plan de calidad del aire fue derogado en 2023 y el plan a corto plazo para la mejora de calidad del aire caducó en junio de 2025. “La consejería nos anuncia ahora la elaboración de unos nuevos instrumentos y se ha abierto el trámite de consulta pública. Viendo la lentitud legislativa del Principado, acabaremos el mandato sin que la zona oeste disponga de nuevos instrumentos para paliar esos efectos”, lamentó Pintueles.

El concejal recordó que el problema de los camiones afecta a 2.000 vecinos. Y que es un problema de seguridad porque transportan mercancías peligrosas y de salud por la polución ambiental y acústica. Pero el edil quiso remarcar que no toda la polución, de hecho la mayor parte, no viene del paso de camiones. “Me preocupa la salud de los 40.000 vecinos de la zona oeste también. No hacen falta más estudios para saber que esa polución viene de las instalaciones industriales y portuarias de la zona oeste y sobre eso no se habla. Parece que se quiere generar una cortina de humo con el debate sobre el tráfico que oculta el verdadero problema. Los valores de la estación de El Lauredal llevan dos días dando valores negativos y si seguimos así mañana tendrá que aplicar el protocolo anticontaminación”, recalcó.

Noticias relacionadas

Respecto a la colaboración pedida por Calvo, Pintueles sí que lo vio favorable. “Por supuesto que tiene nuestra colaboración. Pero nos gustaría hablar de limpieza de carreteras. Propusimos a la consejería y a la Demarcación de Carreteras y al Puerto firmar un protocolo de limpieza. Un protocolo que parece que sí se quiere hablar con Carreño y con nosotros no”, zanjó.