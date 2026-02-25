La replica de Alejandro Calvo a la Alcaldesa de Gijón sobre los accesos al Musel: "No podemos quedarnos parados mientras llega una alternativa real"
El consejero de Movilidad critica el ataque de Moriyón al Principado y mantiene que hay opciones de restringir el tráfico pesado en Príncipe de Asturias mientras llega la solución definitiva del Ministerio
Con un "lamento mucho esta actitud de ataque al gobierno de Asturias" comenzaba el consejero de Movilidad y Medio Ambiente, el socialista Alejandro Calvo, su réplica a Carmen Moriyón. La Alcaldesa de Gijón había acusado al Principado de "renunciar" a luchar por unos nuevos accesos a El Musel y la eliminación del tráfico pesado en Príncipe de Asturias y conformarse con que "pasen menos camiones y más despacio".
El Principado defiende actuar desde las competencias municipales en movilidad para rebajar el número de vehículos pesados que transita por La Calzada. Moriyón entiende que ese no es el objetivo que ha movilizado a toda la ciudad tras el fallido proyecto del vial de Jove soterrado.
"Sin renunciar a la máxima exigencia de que el Ministerio lance ya una alternativa real lo que no podemos hacer es quedarnos parados. Los vecinos piden soluciones y las soluciones que les podemos dar de manera inmediata son de gestión", sentenció Calvo antes de hacer un llamamiento a la "responsabilidad de quien gobierna una ciudad de casi 300.000 habitantes. Que no eludan su responsabilidad" y asegurar que "el Principado seguirá insistiendo con todas sus fuerzas al Ministerio que cumpla sus compromisos con Gijón y Asturias".
El Principado defiende que hay margen normativo para presentar al Ministerio un plan de medidas de reducción del tráfico que reciban su visto bueno. No hay que olvidar que Príncipe de Asturias pese a cruzar una zona urbana es una vía estatal y de caracter estratégico como comunicación del Puerto de Gijón.
Entre las propuestas que el Principado plantea en materia de gestión municipal del tráfico y movilidad urbana figura la posibilidad de reducir los límites de velocidad en los tramos de mayor afectación urbana de 80 a 60 kilómetros por hora y de 50 a 30 km/h en zonas críticas.
Prohibir el paso de camiones sin etiqueta
También afrontar la prohibición progresiva de circulación de vehículos pesados sin etiqueta ambiental (A) y la limitación posterior de vehículos con etiqueta B, así como priorizar los que cuenten con distintivos C, ECO, Cero o camiones Euro VI.
Las restricciones horarias en horas punta para el tráfico pesado, las limitaciones adicionales en jornadas con aviso preventivo por contaminación y las exenciones para servicios esenciales y vehículos con destino local acreditado son otras alternativas que se sitúan dentro del ámbito de actuación municipal en el corto plazo.
También el refuerzo del transporte público con mayores frecuencias y prioridad semafórica o la implantación de sistemas de control mediante cámaras para garantizar el cumplimiento de las restricciones.
