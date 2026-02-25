Los vecinos de La Calzada claman en la plaza Mayor de Gijón contra el tráfico pesado: "No nos vamos a rendir"

Y La Calzada "bajó" al Centro de Gijón. Alrededor de 700 personas fueron partícipes este miércoles de una manifestación que puso de manifiesto el hartazgo de los vecinos, que reivindicaron, una vez más, una alternativa en los accesos al Puerto que libere al barrio del incesante tráfico pesado. Lo hicieron con cánticos, consignas y pancartas, y dejando claro que "no nos vamos a rendir", como verbalizó Carlos Arias, presidente de la asociación "Alfonso Camín", impulsora de una cita a la que acudieron, no obstante, numerosos residentes de otras zonas de la ciudad. "La contaminación no se detiene en Cuatro Caminos", expresaron los asistentes.

Fue allí, en Cuatro Caminos, en plena avenida Príncipe de Asturias, la vía de la discordia, donde comenzó la protesta. Un acto que se enmarcaba en el calendario de movilización vecinal. "Llevamos 30 años en esta pelea; pedimos unos accesos dignos a El Musel que no pasen por nuestras casas", señaló Carlos Arias. Una pelea con notorios chascos como el vial de Jove y que sigue muy presente en el debate político. El líder vecinal de La Calzada mencionó el "ruido" y la "contaminación" como algunas de las consecuencias de la situación actual, que "deriva en la salud" de los gijoneses.

Numerosas pancartas formaron parte de una comitiva acompañada de un altavoz para emitir contundentes mensajes. Los manifestantes, además, entonaron cánticos que mezclaban la guasa con el hastío. "Para ser un conductor de primera... Óscar Puente, camión fuera", decía uno de ellos. El Ministro de Transportes fue la diana de varios esos de cánticos. "Camiones p'arriba, camiones p'abajo; Puente, haz tu trabajo", subrayaron los vecinos, que también instaron a la Alcaldesa, Carmen Moriyón, y al presidente del Principado, Adrián Barbón, a mover ficha. "Las instituciones, en vez de discutir, tienen que darnos soluciones", resaltó Carlos Arias, que abogó por que los gijoneses "se conciencien" de que la polución "afecta a toda la ciudad".

"Basta de jugar con nuestra seguridad", afirmaron los asistentes a una protesta que contó con la vigilancia de la Policía Nacional para que nada se saliese del guion. Algo más de una hora se prolongó el recorrido desde Cuatro Caminos hasta la plaza Mayor. Pili Hevia, vecina de Jove, asistió en bicicleta y con una pancarta. Iba bien equipada. "Es desesperante; encima son mercancías peligrosas", aseveró Hevia, que incidió en que la polución que genera el tráfico pesado se une a la producida por la producción industrial, tan presente en el oeste de Gijón.

La marcha, a la que acudieron varios representantes políticos, contó con el respaldo de los sindicatos CC OO y UGT, el Hospital de Jove, Mar de Niebla, la parroquia de Fátima y Radio Taxi Gijón. También del apoyo de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana (FAV).