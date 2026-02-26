Adif se abre a crear un paso inferior para salvar las vías del tren en El Lauredal costeando la mitad del proyecto

A una reunión celebrada en noviembre con responsables tanto del Ayuntamiento como del Principado de Asturias hacen referencia portavoces del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) al asegurar que desde la entidad se puso sobre la mesa la opción de formalizar un convenio con el Ayuntamiento para eliminar tres pasos no autorizados que cruzan la línea ferroviaria Puerto de Gijón-Veriña, a su paso por El Lauredal, a través de la ejecución de un paso inferior peatonal. El coste de la obra se lo repartirían Adif y el Ayuntamiento al 50%. "A día de hoy, Adif no ha recibido ninguna comunicación del Ayuntamiento al respecto", aseguran desde la firma que preside Luis Pedro Marco de la Peña, pero desde el gobierno local nada saben ni de la propuesta ni del convenio. Desde Adif lo que sí se ha puesto en marcha hace unos días es el proceso de licitación de un cerramiento para inutilizar esos pasos no autorizados que los vecinos de El Lauredal y La Calzada utilizan para comunicarse con más agilidad.

Pocas horas después de trascender la comunicación de Adif, el Ayuntamiento respondía con una nota oficial donde negaba "tajantemente" haber sido partícipe de esa reunión a tres bandas para hablar sobre el entorno del Lauredal ni haber recibido "oficial o extraoficialmente" ninguna propuesta de convenio a favor de un paso inferior peatonal. "El Ayuntamiento mantiene una interlocución fluida con Adif respecto al proyecto del plan de vías y la tramitación asociada al mismo, si bien nunca ha sido partícipe de reuniones en las que se abordara esta cuestión", se indica en el comunicado municipal.

Una nota que se remata explicando que para el Ayuntamiento que lidera Carmen Moriyón "la mejora de la permeabilidad de la infraestructura ferroviaria en esa línea es una cuestión de extraordinaria importancia para los vecinos de la zona afectada" y por eso "ruega al resto de administraciones la mayor seriedad respecto a las informaciones publicadas".

Desde Adif se explica que en aquella reunión de noviembre en la que se hablaba de posibles mejoras de la permeabilidad de la infraestructura ferroviaria en la zona se le explicó a la representación asturiana que "como criterio general" este tipo de mejoras en el ámbito de nuevos desarrollos urbanísticos "deben promoverse con cargo a estos, siendo asumidos los costes por parte de los promotores". Pero marcada esa línea general, Adif expresó su voluntad de colaboración presentando una propuesta para la eliminación de tres puntos de paso no autorizado: la formalización de un convenio con el Ayuntamiento para la ejecución y financiación de un paso inferior peatonal que sirviera de vía segura de tránsito para los vecinos.

A falta de avances sobre ese paso inferior, Adif ha licitado por algo más de 830.000 euros (impuestos incluidos) la ejecución de una obra para el cerramiento de un tramo de esa línea "con el objetivo de reforzar la protección de la infraestructura y evitar tránsitos indebidos". Una referencia a los pasos que han ido creando de forma natural los vecinos en el entorno de la calle Manuel Hevia Carriles para comunicar el barrio de El Lauredal con el camino del Rubín, en La Calzada, de una forma más directa. La obra tiene un plazo de ejecución estimado de cuatro meses.

Esta decisión de Adif generó un fuerte rechazo vecinal en el entorno y posiciones críticas tanto del Ayuntamiento como del Principado de Asturias. Desde el gobierno local se calificó de "burla" la opción de Adif de afrontar este proyecto de cerramiento. "El desprecio del Ministerio y el PSOE a Gijón alcanza ya límites insospechados. Mientras el Ayuntamiento exprime sus competencias y su presupuesto para transformar la ciudad y mejorar la vida de los gijoneses, desde el resto de administraciones solo nos encontramos excusas y parches", reprochó el edil de Urbanismo Jesús Martínez Salvador.

Desde el Gobierno del Principado, el consejero de Movilidad y Medio Ambiente, Alejandro Calvo, contactaba con el presidente de Adif para reclamarle una "solución global y coordinada con los trabajos de mejora de los accesos al puerto, que vaya más allá de los cerramientos puntuales y responda a las necesidades del corredor". La idea del Principado pasaba por habilitar pasos seguros para peatones y ciclistas, pero también por sumar medidas de integración paisajística, fijar elementos que ayuden a minimizar el impacto visual y acústico y generar espacio de uso público en los ámbitos colindantes. Y hacerlo todo dentro de una planificación que diera coherencia todas esas acciones en la solución definitiva que se le dé a ese ámbito.