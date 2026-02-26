La Calzada lleva su lucha contra la contaminación y los camiones a los colegios: “No sois conscientes de la fuerza que tenéis”

El Colegio Cervantes acogió una charla sobre la situación ambiental en la zona oeste de Gijón en la que participaron Paco Ramos, de Ecologistas en Acción de Asturias, y Carlos Arias, presidente de la Asociación Vecinal “Alfonso Camín” de La Calzada.

Los destinatarios eran alumnos de sexto curso que tomaban notas con plantillas Cornell para después formular sus preguntas. Y el mensaje fue claro: la contaminación no es una abstracción, afecta a la salud y requiere implicación social.

“La salud de las personas no se puede separar del medio ambiente”

Paco Ramos, ingeniero de formación y activista ambiental desde hace décadas, explicó que lleva años apoyando con datos las luchas vecinales. En el caso concreto de la zona oeste, explicó que tras años de presión vecinal en 2016 se elaboraron estudios epidemiológicos para analizar la relación entre contaminación y salud. “Las conclusiones no podían ser otras: la contaminación atmosférica tiene efectos negativos sobre la salud”.

Ramos detalló que las partículas finas son el contaminante que más veces supera los límites legales. “Son muy pequeñas, penetran muy al fondo en nuestro aparato respiratorio. Y no hay ningún umbral que no sea dañino. Cualquier nivel de contaminación por partículas es perjudicial para la salud”.

Pero llamó la atención sobre otro dato: los óxidos de nitrógeno, muy vinculados al tráfico, especialmente al diésel y a los camiones. “Es muy curioso: por partículas se va seis veces más a urgencias, pero por óxidos de nitrógeno hasta nueve veces más cuando hay alta contaminación”, explicó, en referencia a estudios que relacionan picos de contaminación con ingresos por asma. “La OMS dice que somos demasiado laxos con los límites y que habría que reducirlos a la cuarta parte”.

También abordó el papel del puerto y del transporte. “España ha ido muy atrás en el cambio de mercancías del camión al ferrocarril. Tenemos muy bajo uso del tren comparado con otros países”, afirmó, defendiendo un modelo más limpio.

Además, Ramos contó a los alumnos que hace unos años se realizaron mediciones específicas en distintos centros educativos de Gijón, colocando dispositivos sencillos en farolas y patios para analizar la presencia de contaminantes. En la zona oeste, explicó, llegaron a utilizar bolsas con musgo que permanecían dos meses “respirando el mismo aire que nosotros” para después analizar en laboratorio la cantidad de metales pesados acumulados. Señaló que estas pruebas permiten elaborar mapas de contaminación y comprobar cómo la proximidad a grandes vías de tráfico o a focos industriales influye en los niveles que se registran en los entornos escolares.

“Este barrio tiene un problema gordo”

Carlos Arias tomó la palabra para hablar desde la experiencia cotidiana. “Sobre todo soy un vecino como todos vosotros”, comenzó. Reconoció que no procede del mundo asociativo, pero decidió implicarse porque “no somos conscientes de la obligación que tenemos también de ayudar a construir el barrio”.

Subrayó el valor humano de La Calzada, pero también su principal problema: La contaminación. “La contaminación afecta a la salud, sobre todo a la gente más débil: mayores, personas con problemas respiratorios, niños que están creciendo”, afirmó. En el barrio distinguió dos grandes fuentes: la industrial —que cifró como la más importante— y el tráfico rodado, especialmente los camiones.

“Este barrio tiene un problema gordo: pasa una autovía por la que circulan miles y miles de camiones todos los días del año, algunos con mercancías peligrosas”, advirtió. Recordó que el acceso al puerto de El Musel depende del Ministerio y que el Ayuntamiento no puede intervenir directamente. “Tenemos una tierra de nadie. No se cuida y los camiones siguen pasando”.

La reivindicación es clara: “Pedimos accesos alternativos que permitan que los camiones no atraviesen la ciudad”. Una reclamación que, dijo, lleva “más de 30 años” sobre la mesa. “Ya hace 30 o 40 años hubo gente que tuvo conciencia de que no era normal que los camiones pasaran por ahí”.

Arias defendió la convivencia entre industria y salud. “Este es un barrio obrero y valoramos los puestos de trabajo que genera la industria. Pero una industria moderna contamina menos y garantiza mejor los puestos de trabajo que una obsoleta”. Además del impacto físico, habló del ruido: “Si no puedo abrir las ventanas por el ruido, eso también repercute en la salud mental”.

“No sois conscientes de la fuerza que tenéis”

El presidente vecinal centró parte de su mensaje en la movilización. “Si no reclamamos y no decimos que está nuestra salud en juego, no va a venir nadie”, afirmó. Recordó que equipamientos como ambulatorios o parques “no vinieron porque sí, se consiguieron a base de gente que peleó muy duro en la calle”.

“Esa es la máxima expresión de la democracia”, dijo, animando a los alumnos a entender la participación como herramienta de cambio. “No sois conscientes de la fuerza que tenéis”. Según explicó, desde que se han intensificado las manifestaciones, “la gente nos escucha y empieza a cambiar”.

La mirada de los alumnos

Tras la charla, Claudia Vega García reconoció que esperaba “que nos iban a hablar un poco de la contaminación pero que tampoco iban a profundizar tanto”. Le sorprendió “la magnitud” del problema: “Sabía que había niveles altos, pero tanto no lo creía”. Se marchó “con un poco de miedo”.

Haya Arias valoró que se centraran en la infancia. “Me sorprende que se hayan enfocado en los niños, en que necesitamos que haya menos contaminación y que hayan ido colegio por colegio examinando todo”. También admitió que la charla le dejó “un poco de miedo porque da cosa hasta respirar”.

Alberto Kalel Martínez López destacó que la sesión fue “entretenida e interesante” y que ahora espera “que logremos que haya menos contaminación”.