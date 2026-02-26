La contaminación se dispara en la zona oeste: activado el protocolo antipolución por los malos datos en el Lauredal y La Calzada

El Ayuntamiento acaba de activar el protocolo por episodios de contaminación en la zona oeste en su nivel 0. Nivel preventivo. Una activación que llega solo unas pocas horas después de que cientos de vecinos de La Calzada salieran en manifestación hasta la plaza Mayor para exigir la salida de los camiones de Príncipe de Asturias como medida de salud pública y en pleno enfrentamiento entre los responsables de Medio Ambiente de Gijón, el popular Rodrigo Pintueles, y el Principado, el socialista Alejandro Calvo, que se acusan mutuamente de inacción en la toma de medidas de mejora de la calidad del aire en la zona oeste gijonesa.

Esta activación se había exigido de manera reiterada por la Coordinadora Ecologista. Ahora mismo la red de control de la calidad del aire fija la situación de desfavorable en las estaciones de El Lauredal y la avenida de la Argentina, en el corazón de La Calzada. También en las de Constitución y Montevila. La estación de Santa Bárbara da regular y en la unidad movil de Tremaés se fija una situación razonablemente buena.

Entre las medidas que impone el protocolo en su nivel 0 está avisar a las empresas ubicadas en la zona en que se activa el Protocolo y que operan bajo una autorización ambiental integrada (AAI) o autorización como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera (APCA), para la adopción de medidas de reducción de emisiones.

Y también la vigilancia de la circulación de vehículos pesados que transporten graneles sólidos pulverulentos en la zona de activación del protocolo, a fin de comprobar su limpieza y la disposición de sistemas de entoldado y cajas herméticas.