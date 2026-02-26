Excavaciones en la Campa revelan una nueva edificación romana
Los avances en el hallazgo permiten confirmar que se trata de "dos proyectos constructivos de la época altoimperial que se superponen"
Las excavaciones del Proyecto Campa continúan avanzando al ritmo esperado en su tercera y definitiva fase. Entre los nuevos descubrimientos se ha podido conocer, gracias en parte a las imágenes áreas, que el edificio de época alto imperial romana en realidad son "dos proyectos constructivos que se superponen", como apuntan desde los Museos Arqueológicos de Gijón.
El buen tiempo de los últimos días ha permitido que se pueda actuar "en varios sectores al mismo tiempo", añaden los responsables. Actualmente, el foco está puesto en la terraza noroeste de la excavación después de que hace dos semanas hicieran lo propio con la zona de la muralla meridional. El equipo de José Maya es el que está a cargo de las excavaciones en un proyecto del Ayuntamiento de Gijón y financiado a través del Programa de mejora de la competitividad y de dinamización del patrimonio histórico con uso turístico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.
El siguiente paso con el que se dará por concluida la tercera fase es la digitalización del espacio cuyo contrato se encuentra en licitación y se espera que se demore e incluso se otorgue una prórroga contemplada en las ayudas.
