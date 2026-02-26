El Puerto de Gijón adjudica a una empresa de Llanera obras de reparación en la estación sur de El Musel

La Autoridad Portuaria de Gijón ha adjudicado a Construcciones Gicma, empresa con sede en el Polígono Industrial de Asipo (Llanera) las obras para adecuar dos desvíos de ferrocarril en la parrilla de vías de la estación sur de El Musel.

La obra ha sido adjudicada en 161.868,74 euros, IVA incluido, lo que supone una baja del 4,75% respecto al precio de licitación. La oferta de Construcciones Gicma superó a la de la otra empresa que concurrió a esta licitación, Comsa, que presentó una propuesta económica ligeramente superior.

Ambas compañías obtuvieron cero puntos en su propuesta técnica, al no ser suficientemente explícitas las cartas de compromiso de las canteras que ofrecieron para el suministro de escoria, la de Horavisa en el caso de Gicma.

Las reparaciones que se contrataron afectan a los desvíos próximos a la antigua cetárea de El Rinconín. Son reparaciones de traviesas, fijaciones y alguna resbaladera en las agujas de cambio en uno de los desvíos.

Conexión con la red general

Uno de estos desvíos conectan la parrilla de vías de la estación sur con la red ferroviaria de interés general, así como con los muelles de La Osa y con la explanada de La Figar. Se trata, por lo tanto, de un elemento fundamental para el servicio ferroviario del Puerto.

El segundo desvío dañado complementa al primero en cuanto a la distribución de tráficos por la parrilla de vías.

Una locomotora en la estación sur de El Musel. / MARCOS LEON

La actuación contratada se ha diseñado para que encaje en el proyecto de renovación de las vías de la estación sur de El Musel, incluida en el programa de inversiones de la Autoridad Portuaria de Gijón. La redacción del proyecto para esta renovación de las vías ya ha sido encargada por la Autoridad Portuaria de Gijón.

El plazo de ejecución de los trabajos es de dos meses desde que se formalizó el contrato, el pasado 7 de enero.n