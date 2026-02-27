Otro golpe al tráfico de drogas en Gijón: desmantelan un punto negro de venta de estupefacientes en El Natahoyo

La Policía Nacional ha detenido en Gijón a dos hombres de 55 y 58 años como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas, desarticulando de esta manera un punto de venta de sustancias estupefacientes que operaba en El Natahoyo. Los arrestados utilizaban la vivienda como almacén y lugar para realizar los pases, mientras que las transacciones se realizaban tanto en el interior del domicilio como en las inmediaciones, llegando incluso a cerrar los negocios dentro de los vehículos de los compradores para evitar levantar sospechas.

Los detenidos son el propietario de la vivienda y su socio. Desde mediados de este mes se tenía conocimiento de que en el lugar podrían estar distribuyéndose varios tipos de sustancias estupefacientes. Durante los últimos días, los agentes encargados de la investigación recopilaron pruebas suficientes que permitieron establecer un dispositivo policial que culminó con la detención de los dos implicados los días 25 y 26 de febrero.

Según las investigaciones, al parecer se trataba de uno de los puntos más importantes de venta de drogas de diseño de los que se tenía conocimiento en Gijón, tanto por la variedad de sustancias disponibles como por la cantidad que podía llegar a distribuirse. En el registro efectuado se intervinieron 1.366 gramos de mefedrona(MDMA), 66 gramos de cocaína rosa, 24 frascos de "popper", 3,1 litros de éxtasis líquido (GHB), 3.350 pastillas de viagra y cerca de 4.000 euros en efectivo. Finalizado el atestado policial los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia.

La Policía Nacional ha recordado también la importancia de la colaboración ciudadana para detectar y erradicar este tipo de actividades delictivas. "La información facilitada por vecinos y ciudadanos resulta fundamental para iniciar investigaciones y mejorar la seguridad de todos", remarcan desde el cuerpo.