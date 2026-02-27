Impulso a la zona de bajas emisiones (ZBE) de La Calzada: avanza la tramitación de la normativa que permita activarla

Al Pleno de abril se llevará para su aprobación inicial el texto de la ordenanza que regule la zona de bajas emisiones de La Calzada. O por lo menos esa es la fecha que apuntó está mañana el edil de Tráfico, Pelayo Barcia, en comisión a preguntas de Izquierda Unida. Aunque no es la primera vez que la previsión de fechas falla con esta ordenanza que es, en principio, la única razón de que no esté en marcha aún la ZBE. Una actuación marcada por la polémica.

El hecho de que tenga una primera aprobación en abril no supone su entrada en vigor ya que faltaría que el documento saliese a información pública antes de volver al Pleno para su aprobación definitiva. Un proceso global que puede prolongarse hasta septiembre. Ahora mismo, explicó Barcia, el documento está siendo analizado por el equipo de la Secretaría General y luego tiene que pasar el filtro de Intervención. Con todos los informes técnicas irá a comisión y a Junta de Gobierno. El borrador del documento que presenta Tráfico, y cumpliendo un compromiso político, ya incluía que no habría multas en la ZBE de La Calzada hasta que no haya una solución definitiva al problema del paso de camiones por el barrio o, como mínimo, hasta 2028.

Para finales de año, por otro lado, espera Barcia que esté aprobada de manera definitiva la nueva ordenanza reguladora de la zona ORA, la que permitirá ampliar las zonas de aparcamiento limitado y modificar las condiciones de ese aparcamiento.

La denuncia de Suárez Llana

Para lo que no hay plazos, porque no es intención del área de Tráfico impulsarla, es para la ordenanza de movilidad. Una decisión que ha sido duramente criticada desde IU. Javier Suárez Llana acusó a Foro de “incumplir una vez más un compromiso ya no solo electoral, sino en este caso de su programa de gobierno”.

En una nota pública tras la comisión Suárez Llana recordó que fue “el propio Pelayo Barcia quien tras derogar la Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada por 19 de 27 concejales el pasado mandato anunció la elaboración de una nueva normativa en la que afirmaba que no habría prohibiciones. La realidad es que más de dos años y medio después, Xixón carece de una norma que responda a las necesidades actuales en materia de movilidad. La ordenanza en vigor tiene más de veinte años y el vacío regulatorio es evidente en el día a día de la ciudad”.

