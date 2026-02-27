Lara Lloret, física y experta en Inteligencia Artificial: "La industria del videojuego ha sido clave en el desarrollo de la IA"

Científica titular e investigadora en el Instituto de Física de Cantabria, Lara Lloret Iglesias (Gijón, 24-10-1984) se ha especializado en inteligencia artificial y actualmente se centra en el aprendizaje profundo orientado al diagnóstico médico por imagen. Ayer impartió una conferencia en el Acuario, en un encuentro sobre IA organizado por Cloud and Delivery, iAprende y Audidat. Señala que «hace falta un poco de alfabetización en IA».

¿Y qué es la IA?

La inteligencia exhibida por las máquinas, que intentan maximizar su probabilidad de éxito en una cierta tarea. Y si por el medio hay daños colaterales eso no lo ven y somos los humanos, los desarrolladores, los que tenemos que cuidar que para llegar a ese objetivo no vaya habiendo demasiado estropicio alrededor. Los retos son guiar a la IA para que esté alineada con los intereses que tenemos las personas.

¿Por qué se dice que disruptiva?

Ya en los años 50 se empezó a hablar de IA. Antes los sistemas de IA precisaban una persona experta para codificar las reglas de las tareas que se iban a realizar. Eso no sirve para problemas de los que no conocemos las reglas. Por ejemplo, cómo describir las reglas para diferenciar un paciente con un tumor maligno y su avance. Un médico que lo ha visto miles de veces, desarrolla una intuición que no sabe ni explicar. Programarlo para que la máquina lo ejecutara era terrible y funcionaba fatal. El gran boom vino cuando se desarrollaron modelos que permiten que el ordenador aprenda sólo a base de ver ejemplos resueltos. Por ejemplo mostrándole muchas radiografías de personas sanas y muchas de personas con neumonía. Y la máquina es capaz de encontrar patrones comunes y qué diferencia a los sanos de los enfermos. Esta es la gran revolución. También el hardware.

¿A qué se refiere?

Gracias a la industria del videojuego existen tarjetas gráficas creadas originalmente para hacer videojuegos que cuesta distinguir de una película. Y esas tarjetas gráficas sirven para entrenar los sistemas de IA. El tercer gran boom son los datos, que es el nuevo petróleo, porque cuantos más ejemplos tengas, estas máquinas más y mejor aprenden.

¿En qué momento se encuentra su investigación?

Recientemente empecé a trabajar con gente de anatomía patológica del Hospital de Valdecilla, en Santander y he alucinado, porque todo es analógico, con alguien mirando por un microscopio para dar el diagnóstico. La IA donde más desarrollo ha tenido es en lo relacionado con la imagen. También estamos yendo hacia modelos de medicina más personalizada, utilizando imagen, genética, proteómica, el historial clínico y datos analíticos combinados, para hacer un pronóstico personalizado. Eso ahora mismo no está al alcance de un humano. Uno de los grandes retos es la interpretabilidad, porque cuanto más grande y profundo es un modelo de IA menos entendemos en qué se basa para tomar decisiones. Es posible que aunque un sistema acierte en el 99% de los diagnósticos, no se pueda llegar a entender nunca, cuando la regulación va en la dirección de que los algoritmos sean interpretables.

¿Hasta qué punto va a afectar la IA a las empresas y al empleo?

Noticias relacionadas

No se sabe. Todavía no está sustituyendo empleos, sustituye tareas. Los que menos peligro corren son los empleos manuales, con menor cualificación. n