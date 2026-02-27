El Puerto de Gijón aprueba un plan de contratación en 2026, de ejecución plurianual, de 44 millones de euros

El Consejo de Administración de El Musel aprobó este viernes un plan de contratación para 2026 que prevé licitaciones que suman 44 millones de euros, con carácter plurianual, esto es, que este monto se ejecutará a lo largo de varios años.

"Con este plan, damos respuesta a los objetivos estratégicos de la Autoridad Portuaria: intermodalidad, seguridad, transformación digital, sostenibilidad y Puerto-Ciudad", ha declarado la presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí.

Tres cuartas partes de ese plan de contratación, 33,4 millones de euros, se destinarán al área denominada de inversiones e infraestructuras, repartidos entre 20 actuaciones.

Dentro de estas partidas, las principales inversiones son los 9,3 millones de euros -parte con financiación europea- para la implantación del servicio de suministro eléctrico a buques atracados (OPS) en el muelle de la terminal de contenedores; 6 millones para las nuevas instalaciones fronterizas de control de mercancías (IFCM) y 7,8 millones para mejoras en la infraestructura ferroviaria incluyendo 5 millones para la renovación de la estación sur de El Musel.

Nieves Roqueñí, al fondo en el centro, durante la reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón de este viernes. / Marcos León

También en estas mismas partidas se destinarán 5,3 millones de euros para actuaciones enmarcadas en el Plan Proa (Proyecto de Ordenación y Accesibilidad), así como otros 1,4 millones para seguridad y señalización en el Musel.

Fuera del área de inversiones e infraestructuras, figuran entre otras partidas, 600.000 euros destinados a la transformación e innovación digital en la Autoridad Portuaria, así como 350.000 para el punto limpio en el muelle del Rendiello (el de la lonja pesquera).

En la reunión del Consejo, la dirección portuaria informó del nivel de ejecución del plan de contratación de 2025, que alcanzó cerca del 96% de ejecución, con 81 licitaciones publicadas de las 84 planificadas: se licitaron 16,4 millones de euros frente a los 17,2 millones licitados. En 2024 el nivel de ejecución había sido del 67%.

Puerto Deportivo

Por otro lado, el Consejo autorizó la contratación del mantenimiento y obras de mejora en edificios e infraestructuras por cuatro años, con un importe global de 2,2 millones de euros. Con este plazo se pretende garantizar de forma sostenida la adecuada conservación de las instalaciones, se indica desde la Autoridad Portuaria.

Este contrato se licitará en lotes, uno para edificios, otro para infraestructuras y uno tercero específico para el Puerto Deportivo, "en una demostración del compromiso de mejora continua para esta zona", resaltan desde la Autoridad Portuaria de Gijón. La fórmula elegida para esta contratación será un acuerdo marco, que permitirá agilizar los procesos de adjudicación.

El consejo también ha aprobado la ampliación de plazo concesional en cinco años a Lonja Gijón, justificado en las inversiones que va a acometer la lonja para la construcción de un nuevo almacén de cajas y la adecuación de las naves existentes en el muelle del Rendiello, con una inversión prevista de 400.000 euros.

También se ha informado de la aprobación de dos protocolos: uno para las operaciones ferroportuarias en la terminal de contenedores del puerto, y otro para prevención de la contaminación ante episodios de fuertes vientos.