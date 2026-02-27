La zona oeste ya respira mejor gracias a la lluvia y se desactiva el Protocolo Anticontaminación a las 24 horas de ser declarado

A mediodía de hoy, viernes, el Ayuntamiento de Gijón ha desactivado el escenario de contaminación atmosférica que tenía activado en su Nivel 0-Preventivo en la zona oeste de Gijón. Un nivel que se había iniciado veinticuatro horas antes siguiendo las directrices del Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire.

Con la información aportada por el Consistorio gijonés, la lluvia caída en la ciudad y, en general, las condiciones meteorológicas de las últimas horas han ayudado a que se hayan ido reduciendo los valores horarios de los parámetros contaminantes partículas PM10 y PM2,5 en las estaciones de medición de calidad del aire de la zona Oeste de Gijón y por ello se ha tomado la medida de desactivar la alerta.

Solo unas horas antes los medidores consideraban que había un estado "desfavorable" de contaminación por partículas de menos de 2,5 micras (PM 2,5) en la estación de Pumarín, Montevil y Lauredal. Regular en Roces y la Calzada

Y también era desfavorable la contaminación por partículas de menos de 10 micras (PM10) en la estación de Pumarín y el Lauredal. Regular en Roces, Montevil y la Calzada.

Pese a la mejoría observada, indican desde el Ayuntamiento, "en caso de que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología muestren una tendencia a la estabilidad atmosférica, se presente ausencia de lluvias y/o los valores de concentración de contaminantes sean elevados durante los próximos días, se valorará la activación del protocolo" nuevamente. Eso supone tomar determinadas medidas como avisar a las empresas ubicadas en la zona, y que operan bajo una autorización ambiental integrada (AAI) o autorización como acividad potencialmente contaminadora de la atmósfera (APCA), para la adopción de medidas de reducción de emisiones; el riego de carreteras en aquellos tramos que decida la Comisión de valoración y seguimiento del Protocolo y en actividades realizadas en zonas portuarias, las empresas deberán humectar permanentemente los acopios de graneles, viales y demás focos de emisión difusa además de reducirse la actividad en el puerto susceptible de generar más problemas medioambientales.

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón recuerda a la población que cuenta, a través de la APP Municipal Gijón, con un sistema de avisos a la ciudadanía para informar en los casos en los que el Protocolo de Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste sea activado, indicando el nivel de activación. Puede accederse al mismo a través del siguiente enlace: https://www.gijon.es/app/aire