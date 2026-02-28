La directiva del Santa Olaya sufre para sacar adelante sus primeros presupuestos

Maratoniana asamblea general ordinaria la que se celebró ayer en el Club Natación Santa Olaya. Los socios dieron el visto bueno al presupuesto previsto para este 2026, que asciende a 4,57 millones de euros. Era la primera asamblea de este calibre con Gonzalo Méndez en la presidencia, que el pasado año tomó el testigo de José Enrique Plaza. Asimismo, los olayistas cerraron el ejercicio de 2025 con unos beneficios de 356.556 euros, unas cuentas ya auditadas. En ese sentido, los ingresos ascendieron a 4.593.149,83 euros, mientras que los gastos fueron de 4.236.593,81.

Fue una asamblea larguísima que arrancó a las siete de la tarde. La entrada estaba permitida únicamente para los socios. Al cierre de esta edición y pasada larga la medianoche, todavía estaba en marcha la cita, ya en los últimos puntos del día. Como era de esperar, el asunto que más costó sacar adelante fueron los presupuestos, si bien finalmente hubo "luz verde". En concreto, a 4.569.934,42 euros ascienden los presupuestos elaborados en el Club Santa Olaya para este 2026, un año que se barrunta crucial para la entidad afincada en la zona oeste de la ciudad.

Durante la cita de ayer se aprobaron distintas cuestiones, como la memoria del ejercicio de las actividades deportivas –de natación– y sociales de la entidad olayista. También la creación de un consejo consultivo compuesto por expresidentes. En el orden del día, asimismo, figuraba un informe de la vocalía del socio, el plan de actuación para el presente año o la modificación de las cuotas sociales, entre otras cosas. Se abordaron a su vez las directrices a seguir en natación y en las diversas actividades sociales que impulsa el Santa Olaya.

El principal proyecto que tiene entre manos el Club Natación Santa Olaya es su deseada ampliación, que será posible merced al convenio con el Ayuntamiento, que cedió de forma gratuita a los olayistas, por 99 años, el uso de la parcela sobre la que se va a edificar. Y eso, a cambio de que el club acometa la inversión con un mínimo de 3,8 millones y que la misma incluya la construcción de un aparcamiento.

Una condición pasa por que las nuevas instalaciones, incluido el parking, puedan ser utilizadas tanto por socios como por no socios. Con la ampliación, el club sumará unos 4.000 metros cuadrados a sus actuales instalaciones, de cerca de 20.000. Esta ampliación tendrá su acceso por la calle Camino del Lucero, la misma en la se encuentra la entrada de las instalaciones actuales. Esto es debido a que no ha sido posible ubicar la nueva entrada en la calle Pachín de Melás, opción descartada tras el estudio de la misma por los servicios urbanísticos municipales. El proyecto toma como base el que ganó el concurso de ideas que convocó el club, elaborado por el equipo de arquitectos formado por Javier Fernández Noval y Beatriz Carranza Estévez.