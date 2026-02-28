El Puerto de Gijón destinará 4 millones a crear la pasarela de El Arbeyal a Marina Yates

El Consejo de Administración de El Musel aprobó ayer un plan de contratación para 2026 que prevé licitaciones que suman 44 millones de euros, con carácter plurianual, esto es, que este monto se ejecutará a lo largo de varios años. Dentro de esa cantidad se incluye la partida destinada a construir una pasarela peatonal entre la playa de El Arbeyal y Marina Yates, obra que se prevé licitar en 4 millones de euros. A esta cantidad habrá que añadir otra cuantía destinada a la elaboración del proyecto previo a la obra.

La pasarela consistirá en un voladizo sobre la escollera que separa la playa del Puerto y que iba a incluirse en el plan de contrataciones de 2026 ya fue adelantada por LA NUEVA ESPAÑA. La cuantía económica que se estimaba el año pasado para esta actuación era algo menor. Esta actuación forma parte del Plan Proa (Proyecto de Ordenación y Accesibilidad) de El Musel, para el que se destinan 5,3 millones de los 44 del plan de contratación de 2026.

"Con este plan, damos respuesta a los objetivos estratégicos de la Autoridad Portuaria: intermodalidad, seguridad, transformación digital, sostenibilidad y Puerto-Ciudad", declaró la presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí. Tres cuartas partes de ese plan de contratación, 33,4 millones de euros, se destinarán al área denominada de inversiones e infraestructuras, repartidos entre 20 actuaciones.

Dentro de estas partidas, las mayores inversiones son los 9,3 millones –parte con financiación europea– para la implantación del servicio de suministro eléctrico a buques atracados en el muelle de la terminal de contenedores; 6 millones para las nuevas instalaciones fronterizas de control de mercancías y 7,8 millones para mejoras en la infraestructura ferroviaria incluyendo 5 millones para la renovación de la estación sur de El Musel. También los 5,3 millones para el Plan Proa y 1,4 millones para seguridad y señalización en El Musel.

Un momento del consejo de la Autoridad Portuaria de ayer. / Marcos León

Fuera del área de inversiones e infraestructuras, figuran entre otras partidas, 600.000 euros destinados a la transformación e innovación digital en la Autoridad Portuaria, así como 350.000 para el punto limpio en el muelle del Rendiello (el de la lonja pesquera).

Asuntos con trascendencia económica relevante

La dirección del Puerto también dio cuenta a los consejeros de otros asuntos con trascendencia económica relevante. Uno de ellos es que la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea (DG Regio) ha aceptado mantener una reunión con la dirección del Puerto sobre el recorte de ayudas concedidas a la obra de ampliación de El Musel por las supuestas irregularidades que le atribuye Bruselas. La UE mantiene retenidos 49,5 millones de los 247,5 de fondos Feder que concedió para la ampliación y ha formulado una propuesta para que el Puerto acepte un recorte de 32,67 millones de euros de esas ayudas. En caso de que lo rechace, iniciará un expediente proponiendo un recorte de 66,04 millones, obligando al Estado a devolver parte de lo ya cobrado.

El Puerto había insistido a Bruselas en pedir una reunión presencial, para ofrecerle explicaciones. Algo que finalmente va a ser posible tras haber mediado para ello el Ministerio de Hacienda.

El juicio por la desaparición del carbón en El Musel

Otro asunto con potencial trascendencia económica para el Puerto es la reclamación de Telf a la filial portuaria Ebhisa de una indemnización de 52,79 millones de euros no haber podido acceder a un cargamento suyo de carbón descargado en Ebhisa por cuenta de NMR y por la desaparición de la mayor parte de esa carga. El juicio iba a celebrarse el pasado 20 de octubre pero se aplazó para que Telf y Ebhisa negociaran. No ha habido acuerdo y el juez ha fijado para el 4 de mayo la nueva fecha de celebración del juicio.

Paralelamente, Telf reclamó una compensación a través del juzgado de lo mercantil de Madrid que lleva la quiebra de NMR, rechazándolo el juez y remitiendo a Telf al pleito civil cuya vista se celebrará el 4 de mayo en Gijón.