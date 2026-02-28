Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vecinos piden para las vías del Lauredal un "plan y no ocurrencias"

"Un día es un vallado, otro un paso inferior...", afean líderes de los barrios afectados que piden pasos seguros para salvar la barrera ferroviaria

Barrera ferroviaria en el Lauredal.

Barrera ferroviaria en el Lauredal. / Marcos León

R. Valle

El reto es mejorar la comunicación entre los dos barrios interrumpida por las vías del tren, hacerlo con medidas consensuadas con los vecinos y desde una visión global que tenga en cuenta la futura reordenación de las comunicaciones con el puerto de El Musel por carretera y por ferrocarril.

Eso es lo que tiene claro tanto el presidente de la asociación vecinal "Alfonso Camín" de La Calzada, Carlos Arias, como el líder de la plataforma vecinal de El Lauredal, Xurde Lains. Y por eso les ha generado más preocupación que alegría el planteamiento anunciado por Adif de habilitar un paso peatonal inferior para salvar las vías en esa zona a pagar a medias con el Ayuntamiento.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

La preocupación vecinal se acrecienta con el hecho de que el Ayuntamiento asegura que no tiene constancia de esa propuesta y que el único movimiento real de Adif para actuar en la zona ha sido la reciente licitación de un contrato de más de 800.000 euros para cerrar con vallas los pasos no autorizados que los propios vecinos han ido creando al cruzar las vías de un barrio a otro. Adif y gobierno local se mantuvieron ayer en sus posiciones.

"Todo lo que sea mejorar los accesos entre los dos barrios es bueno pero lo que estamos viendo de Adif nos preocupan. No parece que tengan un plan detrás, más bien son ocurrencias. Un día el vallado, otro un paso inferior...", indica Carlos Arias desde La Calzada para quien, lo primero sería mejorar los pasos oficiales que ya existen. "El del camino de Rubín tiene una acera mínima que obliga a los peatones a ir en fila de uno; lo demás es para coches", denuncia el presidente vecinal.

Si Arias está preocupado, Lains está expectante "a la espera del siguiente movimiento". "Aquí lo que se necesita es una solución consensuada entre la administración estatal, la local y los vecinos, que somos lo que conocemos mejor el territorio y las necesidades que tenemos", señala. El representante de El Lauredal entiende los motivos de seguridad para cerrar esos pasos extraoficiales pero exige un plan de accesos oficiales que de verdadero servicio a los vecinos.

