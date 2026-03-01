La estación se anticipa al vial a El Musel: la cara y la cruz de dos grandes proyectos de Gijón

Una de cal y otra de arena se cruzaron esta semana en la enrevesada relación entre Gijón y el Ministerio de Transportes. Los gritos de cientos de gijoneses reclamando desde La Calzada a la plaza Mayor una alternativa al fallido vial de Jove soterrado silenciaron los suspiros de alivio con que se recibió en el Ayuntamiento la documentación que permitirá licitar las primeras obras vinculadas a la construcción de la estación intermodal en Moreda. Aunque pequeño, el plan de vías daba un paso. El silencio, sin embargo, sigue siendo la única respuesta desde Madrid a quienes piden un nuevo vial de acceso al puerto de El Musel que elimine el paso de miles de camiones por la avenida Príncipe de Asturias.

La buena nueva del plan de vías llegaba al Ayuntamiento en forma de proyecto técnico para su revisión y convenio para su firma de la obra de derribo del viaducto de Carlos Marx. Nunca tirar un puente fue tan importante. Y es que tras años sin ver más que proyectos que van y vienen, la posibilidad de ver máquinas trabajando en la zona se ha con vertido en el único hilo de esperanza que tiene Gijón de que, algún día, tendrá una estación que no lleve detrás el apelativo de provisional y habrá trenes pasando por el casi olvidado túnel del metrotrén.

El derribo del viaducto de Carlos Marx es el eje de lo que Adif ha decidido llamar fase 0 de la estación intermodal. Un proyecto con un coste estimado de unos 53,5 millones, de los que la empresa ferroviaria pondría 33,2 millones y los otros dos socios de Gijón al Norte –Ayuntamiento y Principado– 10,1 millones cada uno.

De glorietas y colectores

El proyecto comprende la demolición del viaducto y de su paso inferior y la reordenación de todo ese espacio en superficie conectando la avenida de José Manuel Palacio hasta la glorieta de la calle Carlos Marx con la avenida de Portugal. La nueva estructura viaria incluirá una nueva glorieta entre las calles Carlos Marx y Sanz Crespo y otra a la altura de la avenida José Manuel Palacio Álvarez. Pieza fundamental de la operación es la construcción de un nuevo colector que sustituirá a los dos que pasan por allí ahora. También se ejecutarán el pozo de conexión del metrotrén y las rampas del futuro aparcamiento en la calle Carlos Marx.

Manifestantes a su paso por Príncipe de Asturias, a la altura de Cuatro Caminos, el pasado miércoles. / Marcos León

El cálculo es que todos estos trabajos duren unos 33 meses. Su licitación, de la que se encarga Adif de manera directa, se hará en las próximas semanas. Antes toca que los socios de Gijón al Norte lo aprueben en sus correspondientes órganos de gobierno. En el caso de Gijón, el proyecto se autorizará a través de una resolución de Alcaldía y el convenio irá en breve a Junta de Gobierno.

Mientras todo esto pasaba en los despachos, cientos de personas salían a las calles de Gijón el pasado miércoles convocados por la asociación de vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada tras una pancarta donde se podía leer "No a la contaminación, no al ruido, no a las mercancías peligrosas. No +camiones. Por un barrio libre de transporte pesado y peligroso". Otra pancarta, colgada en el balcón central de la Casa Consistorial, concretaba el nombre del destinatario de la petición con un claro "Accesos a El Musel. Ministerio solución". Junto a los vecinos, representantes de todos los partidos con presencia en la Corporación. Una unidad política no exenta de piques como el que tuvo lugar también esta semana entre la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, y el consejero de Movilidad, el socialista Alejandro Calvo.

Cartas sin respuesta

Pero ni hubo respuesta del Ministerio tras la manifestación. Ni la había habido antes a las cartas enviadas por la Alcaldesa tanto al ministro Óscar Puente como al secretario de Estado, José Antonio Santano. Nadie mueve ficha en Madrid desde que en octubre de 2024 los gobiernos de Gijón y Asturias le dijeran en nombre de los vecinos que no al Ministerio en su idea de hacer en superficie el mismo vial que ya no querían hacer bajo tierra y cuya licitación se había suspendido cuando solo faltaba conocer el nombre de la constructora que haría la obra. Gijón rechazaba la obra que ya había rechazado casi tres décadas antes y contra la que luchó en la calle. Como ahora

Noticias relacionadas

Ni vial de Jove soterrado, ni vial de Jove en superficie. Esa es la única realidad. Esa y que los camiones siguen cruzando por el corazón de La Calzada. Y para largo porque la alternativa por Aboño que planteó el Principado sigue sin pasar de ser una idea y porque esa pieza inicial del plan de reordenación de los accesos al Musel por carretera y ferrocarril, el desdoblamiento del tramo del Lloreda-Veriña, en lugar de avanzar retrocedió para repetir la tramitación ambiental.

Cae un puente, nace una estación Tras meses atascado en el Ministerio de Hacienda el convenio que dará soporte al derribo del puente de Carlos Marx recibía luz verde esta misma semana. Al Ayuntamiento de Gijón, al igual que al Principado, le toca aprobar el convenio y el proyecto técnico para que Adif licite la que será la primera actuación vinculada a la construcción de la estación intermodal.