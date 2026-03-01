El Musel destina 8 millones a adecuar el Muelle Norte para proyectos eólicos

La Autoridad Portuaria de Gijón destinará 8,01 millones a adecuar un tramo del Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo (Muelle Norte) para facilitar la fabricación, ensamblaje, almacenamiento y expedición de estructuras de aerogeneradores marinos, actividad para la que ya tiene espacio reservado en la explanada de ese muelle el grupo Zima, que se ha aliado para desarrollar su proyecto con la multinacional china Dajin Offshore. El Musel aspira a financiar la mayor parte de su inversión con una subvención de 7 millones de euros de fondos europeos de resiliencia, canalizados a través del Idae, en la primera convocatoria del programa Port-Eolmar, que cuenta con una partida de 212 millones de euros para adaptar los puertos de interés general del Estado al despliegue de las energías renovables marinas, en especial la eólica, uno de los sectores de la economía azul pujantes en Europa.

El proyecto plantea el acondicionamiento integral del Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo y adaptar las explanadas logísticas de alta capacidad para el despliegue industrial de la cadena de valor de la eólica marina flotante en El Musel.

La actuación que se va a acometer permitirá que el muelle soporte cargas elevadas, operaciones de gran tonelaje y maniobras de buques especializados como los que transportan las grandes piezas de los aerogeneradores hasta la zona del mar en la que se van a instalar.

La inversión incluye la mejora geotécnica del terreno, la pavimentación estructural de explanadas con elevada capacidad portante, la adecuación y refuerzo de viales de acceso y circulación interna, la implantación de redes de drenaje, saneamiento y servicios energéticos, la adaptación de las defensas del muelle y los elementos de amarre y medidas de mitigación ambiental. También las asistencias técnicas para la ejecución del proyecto.

La decisión del Puerto de acometer esta inversión y optar a fondos europeos para financiarla es estratégica para El Musel.

La concesión de las ayudas está condicionada a que los muelles sean de uso público y las superficies situadas en la trasera de esos muelles se otorguen posteriormente en régimen de concesión a operadores privados, mediante expedientes en concurrencia competitiva, para el desarrollo de los proyectos industriales asociados a las actividades de construcción, montaje, almacenamiento y expedición de piezas ligadas a la eólica marina u otras energías renovables marinas.

Entre los requisitos para concesión de las subvenciones se establece que la línea de atraque que se va a mejorar tenga al menos 300 metros de largo, el calado supere los 15 metros y la explanada trasera asociada para proyectos eólicos tenga una superficie mínima de 15 hectáreas. Todos ellos se cumplen en el caso de El Musel, donde Zima ha solicitado en concesión 15,37 hectáreas en el extremo más alejado de tierra de la explanada norte de El Musel.

Modalidad flotante

La finalidad del programa Port-Eolmar no es meramente financiera, sino que pretende impulsar la adecuación estructural de puertos que puedan albergar de forma estable y con visión de largo plazo actividades asociadas a la actividad industrial ligada a la eólica marina, en especial en su modalidad flotante.

De este modo, la construcción de los proyectos de infraestructuras portuarias básicas necesarias para el desarrollo de estas operaciones (muelles y explanadas, fundamentalmente), se hará a cargo de la iniciativa pública, mientras que la posterior explotación de esta correrá a cargo de operadores privados, que deberán asumir para el desarrollo y explotación del proyecto industrial una inversión como mínimo comparable a la propia inversión pública del proyecto de infraestructuras portuarias.

En marcha otra licitación para quitar emisiones de buques

El Consejo de Administración de El Musel aprobó iniciar los trámites para licitar en 8,4 millones de euros la redacción del proyecto y ejecución de las obras para suministrar electricidad a buques portacontenedores cuando los mismos están amarrados en el Puerto. Esta inversión evitará las emisiones contaminantes de esos barcos, que actualmente obtienen la electricidad que necesitan con los generadores que llevan a bordo, que consumen fuelóleo.

La ejecución de este proyecto contará con financiación europea, a cargo de los fondos Connecting Europe Facility (CEF). El Puerto ya ha lanzado el anuncio previo a una contratación a la que podrá concurrir cualquier empresa europea.

En 2024 la UE aprobó una ayuda de 2,61 millones de euros, de fondos CEF, para la electrificación del muelle de la terminal de contenedores, con cuatro puntos de conexión a lo largo del mismo. Esta iniciativa se alinea con la estrategia del Pacto Verde Europeo.