El Santa Olaya aspirar a culminar su obra de ampliación en 2027

"Quería que los socios tuviesen tiempo y libertad para expresarse", aseguraba ayer Gonzalo Méndez, presidente del Club Natación Santa Olaya, que el viernes celebró una larguísima asamblea general ordinaria que se prolongó durante más de siete horas. Y en la que se habló, lógicamente, del gran proyecto que tiene entre manos la entidad, la ampliación de sus instalaciones. "Lo ideal sería que este año esté terminada la parte burocrática y en 2027 la constructiva, aunque no depende todo de nosotros", manifestó Méndez tras una cita en la que se aprobó un presupuesto de 4,57 millones.

El proyecto para la ampliación olayista toma como base el vencedor del concurso de ideas convocado por el club, elaborado por el equipo de arquitectos formado por Javier Fernández Noval y Beatriz Carranza Estévez. Plantea un edificio de cinco plantas –dos alturas corresponden al aparcamiento– que apuesta por la accesibilidad y la eficiencia energética. Durante la asamblea, de hecho, se mostraron recreaciones en 3D del mismo. Gonzalo Méndez se comprometió a "organizar sesiones informativas para trasladar a los socios toda la información". En próximas fechas se trasladará a Urbanismo la información de los planos. "Vamos a crecer de manera importante y a tener una mayor capacidad", celebró el presidente olayista, que afrontaba su primera asamblea general tras relevar en el cargo a José Enrique Plaza el año pasado.

El objetivo es que la ampliación salga a licitación a lo largo de este 2026 y que incluso las máquinas ya empiecen a trabajar. En el Santa Olaya hay optimismo para acortar plazos. "El conocimiento del proyecto por parte de los técnicos es alto", subrayó Gonzalo Méndez. Esta coordinación fue crucial para dilucidar dónde estará el acceso al futuro edificio. Estará en la calle Camino del Lucero –donde está la entrada del equipamiento actual– tras descartar los servicios urbanísticos municipales la vía de la calle Pachín de Melás, la intención inicial del Santa Olaya.

Un gran gimnasio, salas polivalentes y vestuarios

El nuevo edificio olayista tendrá vestuarios, cafetería y zona administrativa en la planta "cero". En la siguiente habrá salas polivalentes, una sala múltiple y una terraza deportiva. La tercera planta incluirá un amplio gimnasio superior a los 1.000 metros cuadrados, con zonas interiores y exteriores. Señaló Gonzalo Méndez que la construcción del complejo, si todo va como la seda, "no debería prolongarse más de un año". Lo que no se atreve a cuantificar es la cifra de la inversión. La ampliación será posible mereced a un convenio con el Ayuntamiento, que cedió de forma gratuita al Santa Olaya por 99 años el uso de la parcela, a cambio de que el club acometa la inversión con un mínimo de 3,8 millones y que la misma incluya la construcción de un aparcamiento.

En la asamblea se aprobaron las cuentas para 2026, con una previsión de ingresos de 4.569.934,42 euros, una de gastos de 4.332.352,86 euros y un superávit de 237.581,56 euros. La entidad cerró 2025 con unos beneficios de 356.556,02 euros, unas cuentas ya auditadas "Es un superávit engañoso; no porque no sea real, sino porque hay que tener esa hucha para la ampliación", sostuvo Gonzalo Méndez. La aplicación del 2,9% del IPC se traducirá en una subida en las cuotas mensuales, que pasarían en los adultos de 19,18 euros en 2025 a 19,79. En los menores, de 10,94 a 11,32 euros. Asimismo, el club impulsará actuaciones en las piscinas de 25 y 50 metros, en la zona termal y en la parte exterior. La previsión es que esta batería de obras, en total, supere los 350.000 euros.