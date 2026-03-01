El suelo de Naval colindante con el Acuario ya tiene fecha de apertura para la ciudadanía

La transformación de la fachada marítima del oeste gijonés sumará un nuevo capítulo en unos meses. El Ayuntamiento comenzará en verano –si nada se tuerce, en junio– las obras de adecuación del terreno de titularidad municipal ubicado junto al Acuario, actuación que complementará la realizada al otro lado de la dársena, en un paseo de Naval ya totalmente abierto a la ciudadanía. El nuevo espacio, de unos 5.000 metros cuadrados de superficie, podrá "pisarse" en septiembre. Incluirá, además, tumbonas en la zona más próxima al mar. Los trabajos servirán, por tanto, para impulsar un nexo entre Poniente y Naval.

Junto al suelo que será objeto de intervención, en el que actualmente abunda la maleza, se encuentra un ámbito perteneciente a a Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar). Ahí, donde hay edificios, obviamente no meterá mano el gobierno local, que con este plan que afectará a una terreno prácticamente colindante al Acuario –y unido a la culminada adecuación del paseo de Naval– busca otorgarle una nueva vida a los antiguos astilleros. Al margen del acondicionamiento del entorno para el disfrute del peatón, el Consistorio colocará varias tumbonas fijas para potenciar esa sensación de ocio y esparcimiento. Señalan fuentes municipales que se trata de un concepto que no hay en Gijón. También habrá bancos. En ese sentido, el Ayuntamiento reservó algunos de los inicialmente previstos para la franja ya abierta a los vecinos. La colocación de los mismos concluyó hace unas fechas.

La actuación municipal en el ámbito colindante al Bioparc Acuario podría ejecutarse con cargo al remanente. También implicará el derribo del portón que en su momento ejercía de acceso a la Semana Negra en dicha franja. Una vez ejecutada la adecuación, quedaría abordar la pasarela que conectará sobre el dique ambos espacios, el que se reacondicionará junto al Acuario y el ya rehabilitado. Ya hay un equipo de técnicos de Arquitectura e Infraestructuras estudiando la situación. Una de las propuestas sobre la mesa radica en lanzar un concurso de ideas de cara a acometer la obra. Desde el Ayuntamiento se considera que esa pasarela es un elemento "emblemático" en el marco de un proyecto estratégico por el cual El Natahoyo, y por ende, el oeste gana un espacio con vistas al mar. En el horizonte queda, además, el futuro polo empresarial vinculado a la economía azul que se asentará en la zona. La ubicación definitiva de la pasarela aún está por dilucidar.

Un paseo que ya se camina desde diciembre

El paseo de Naval abrió a la ciudadanía a finales de diciembre. El Natahoyo recuperaba así dicho ámbito. A disposición de la gente se puso una superficie de unos 30.000 metros cuadrados, aunque todavía quedaban muchos remates pendientes, como en las zonas verdes. La posterior siembra perimetral de árboles y plantas subsanó esa circunstancia.

El objetivo de la intervención en la franja más cercana al Acuario es coser recorridos y extender el paseo útil para los gijoneses en aras de promover el frente marítimo continuo que desea el gobierno local. Al tiempo que los paseos mejoran su estética, el Consistorio continúa trabajando en el desarrollo del plan especial que marque sus usos urbanísticos. Tiene pendiente la compra del 40 % del suelo aún propiedad de Pymar.